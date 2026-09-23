BLOKADERI HOĆE DA SILUJU ŽENE KOJE NE MISLE KAO ONI, DA IM RAZBIJAJU VILICE: Nešićeva i Lisica o brutalnim pretnjama

ANDRIJANA Nešić, glavna urednica digitalnih izdanja Novosti i Dejan Lisica iz Centra za Društvenu stabilnost, gostovali su na Televiziji Prva u emisiji "Jutro", gde su govorili o pretnjama silovanjem, ponižavanjima političkih neistomišljenika i javnim targetiranjima od strane blokadera i njihovih medija.

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- Pređena je granica političke borbe i granica ljudskosti. Pričamo o stvarima i pretnjama koje nisu normalne u bilo kom segmentu života, a kamoli u političkoj borbi. Uneta je mržnja kao osnovni element, nemate nikakvu ideju koja se kandiduje od strane studentske blokaderske liste, već imate konstantne pozive na nasilje. I ovih dana vidimo najstrašnije pozive na silovanje predsednika, pa sve do žena - naveo je Lisica.

Nešićeva je istakla da blokaderi, tj. takozvana "Studentska lista", nemaju nikakav plan i program i da iz tog razloga pribegavaju nasilju i to nasilju nad ženama, nad majkama, bakama i ćerkama.

- To je nešto strašno što svaka žena doživljava, jer pretnje silovanjem nisu nimalo naivne. Kao novinar sam se tokom karijere susretala sa različitim žrtvama nasilja i pretnjama od strane političara, ali ovako nešto prevazilazi sve mere, jer oni kolektivno prete svim ženama koje ne misle kao oni. Zabranjuju nam da podržavamo koga mi želimo, moramo da mislimo kao oni, da ne bi bile silovane i da nas ne bi linčovali. Ne mislim da će oni stati, jer ovo nije prvi put da napadaju žene. Tokom prethodnih godinu dana mi smo gledali brutalne scene, gde su ženama udarali jaja o glave, gde su udarali žene, nekima od njih rascepali su glave, gurali su bake na ulicama dok su oni blokirali te iste ulice - zaključila je Nešićeva.

Komentarišući snimak i izjavu Gvozdenovića koji se pita šta treba raditi sa "ćacikama" nakon izborne noći Lisica kaže:

- Ovo ne sme da prođe kao tema koja će završiti pod tepihom. Ne sme da se podržava bilo kakva pojava nasilja.

Dnevni list "Danas" u današnjim novinama ima tekst u kome se navodi da "naprednjaci političku satiru predstavlaju kao ekstremizam". Upitana da prokomentariše ovakav naslov Nešićeva je upitala:

- Da li je ovo smešno vašoj majci ili baki?! Ovakve stvari, poput Gvozdenovićeve izjave, ne mogu da budu smešne nikome. Gvozdenović je prvo sve žene koje ne misle kao blokaderi nazvao "ćacikama", a onda dolazimo do toga da su ćacike zaista ljudska bića koja ne misle kao on, koje ne podržavaju nasilje, koje ne misle kao prvi na takozvanoj studentskoj listi Ilija Srdanović koji je vređao voditeljku sa RTS-a, ali koje podržavaju stabilnu zemlju na čelu sa Vučiće. Takve žene po blokaderima treba silovati, razbijati im vilice...

Lisica je prokomentarisao i to što je Štimac pozvao na jahanje političkih neistomišljenika.

- Ovo je klasičan poziv na nasilje. Nije normalna pojava da nekome kažete da ćete ga silovati ili jahati. Mislim da se svi zgoržavaju na ovakve stvari.

Voditeljka je istakla da blokaderi u svojim istupima govore o odgovornosti, te upitala kako u tom kontekstu možemo posmatrati ove situacije, Nešićeva ističe:

- Ne znam kakva vrsta odgovornosti je ovde u pitanju, kada gospodin Štimac želi da jaše svoje političke protivnike, a pogotovo žene koje imaju i do 50 kilograma, ja zaista ne znam o kakvoj vrsti odgovornosti oni pričaju. Niko sa te takozvane blokaderske liste se nije ni oglasio da osudi ovakve pozive na nasilje. U jednom danu smo imali tri poziva na silovanje i nasilje, prvo su pozvali na silovanje predsednika Vučića, a onda zapretili i svim ženama. Ovde o odgvornosti blokadera ne možemo da pričamo, ali možemo da stvorimo sliku kako bi izgledala Srbija, kada bi blokaderi došli na vlast. Kod njih nema odgovornisti, već samo nasilje i pretnje a kako bi došli na vlast.