Politika

SRAMNO: Ovo je program "studenata" (VIDEO)

Novosti online

22. 09. 2026. u 19:22

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NOVA bruka blokadera.

СРАМНО: Ово је програм студената (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

"Studentkinja”, danas u Leskovcu.

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