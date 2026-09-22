Politika

VUČIĆ SA MAKRONOM U NJUJORKU: Neki od najboljih razgovora dogode se sasvim slučajno (FOTO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 18:36

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić susreo se danas u Njujorku, gde učestvuje na Generalnoj skupštini UN, sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i naveo da se neki od najboljih razgovora dogode slučajno.

ВУЧИЋ СА МАКРОНОМ У ЊУЈОРКУ: Неки од најбољих разговора догоде се сасвим случајно (ФОТО)

Foto: Printscreen/instagram/buducnostsrbijeav

- Kad između dva sastanka bukvalno naletite na prijatelja. Sa predsednikom Emanuelom Makronom, u prolazu, svako na putu ka sledećem sastanku. Tako je to na Generalnoj skupštini UN – mnogo sastanaka, malo vremena, a neki od najboljih razgovora dogode se sasvim slučajno - naveo je Vučić.

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