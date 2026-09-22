Politika

DA NIJE SMEŠNO BILO BI ŽALOSNO: Srdanovićevi "oštri" kriterijumi za biranje liste postali predmet sprdnje (VIDEO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 18:34

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DOK većina građana Srbije svakodnevno radi na izgradnji, razvoju i očuvanju stabilnosti zemlje, pojedini predstavnici blokaderske liste političku kampanju zasnivaju na uvredama, podelama i omalovažavanju državnih institucija i svega što ima veze sa državom Srbijom.

ДА НИЈЕ СМЕШНО БИЛО БИ ЖАЛОСНО: Срдановићеви оштри критеријуми за бирање листе постали предмет спрдње (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Prvi čovek na takozvanoj Studentskoj listi, Ilija Srdanović nedavno je u jednoj emisiji govorio o izboru ljudi na tu takozvanu listu.

Tom prilikom rekao je da su ljudi na tzv. Studentsku listu izabrani prema veoma oštrim kritetijumima.

"Način biranja tih ljudi na studentsku listu gde su izabrani po vrlo oštrim kriterijumima", rekao je tom prilikom Srdanović.

A kakvi su to "oštri" kritetijumi, najbolje svedoče oni koji se nalaze na toj takozvanoj listi, pa i sam nosilac liste.

Nekultura, urlanje, nekontrolisani pokreti i neartikulisani zvuci karakterišu većinu onih koji se nalaze na takozvanoj Studentskoj listi.

Građani Srbije imali su priliku da vide ponašanja ljudi sa blokaderske liste. Pa su tako videli totalnu nekulturu Zlatka Kokanovića koji je, bez biranja reči, vređao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Zatim, mnogi od građana su se uplašili gledajući snimke Jove Bakića koji neartikulisano urliče po protestima.

Ništa bolji nije ni Srdanović koji je vređao porodicu predsednika Republike Srbije i pobegao od duela glavom bez obzira.

Međutim, to nije sve. Jedan od tih "oštrih" kriterijuma je i vređanje ljudi iz Republike Srpske.

Kakvi su to "oštri" kriterijumi zbog kojih se tzv. Studentskoj listi i njenom nosiocu Srdanoviću svi smeju pogledajte u snimku koji sledi:

I dok se prethodnih 14 godina građeni putevi, bolnice, škole i fabrike, otvarana nova radna mesta i jačana međunarodna pozicija zemlje, blokaderi iza sebe nisu ostavili nijedan konkretan rezultat kojim bi mogli da se pohvale. Njihovu dosadašnju kampanju obeležili su nasilje, uvrede i pokušaji izazivanja sukoba.

Nastup  ljudi sa tzv. Studentske liste je glavni pokazatelj politike koju zastupa lista na kojoj se nalaze.

Građani će na izborima odlučiti da li žele nastavak razvoja i stabilnosti ili povratak u vreme političkog haosa, nasilja i upravljanja Srbijom prema interesima onih koji joj ne žele dobro.

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