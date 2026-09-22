VUČIĆ OSUDIO BRUTALNE BLOKADERSKE NAPADE NA ŽENE: Nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju najbolji, najodgovorniji, deo našeg društva

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao na vulgarne uvrede, ponižavanje žena i pretnje seksualnim nasiljem koje poslednjih dana stižu od strane blokadera.

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Vučić je poslao snažnu poruku podrške svim građankama, naglasivši da će država učiniti sve da ih zaštiti

- Ali moja poruka ženama u Srbiji je da ne brinu, borićemo se, i nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju žene, da unižavaju najbolji, najodgovorniji, najozbiljniji deo našeg društva - rekao je predsednik Vučić.

