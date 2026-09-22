Politika

VUČIĆ OSUDIO BRUTALNE BLOKADERSKE NAPADE NA ŽENE: Nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju najbolji, najodgovorniji, deo našeg društva

V.N.

22. 09. 2026. u 16:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao na vulgarne uvrede, ponižavanje žena i pretnje seksualnim nasiljem koje poslednjih dana stižu od strane blokadera.

ВУЧИЋ ОСУДИО БРУТАЛНЕ БЛОКАДЕРСКЕ НАПАДЕ НА ЖЕНЕ: Никада им нећемо дозволити да унижавају најбољи, најодговорнији, део нашег друштва

Foto: Printskrin

Vučić je poslao snažnu poruku podrške svim građankama, naglasivši da će država učiniti sve da ih zaštiti

 - Ali moja poruka ženama u Srbiji je da ne brinu, borićemo se, i nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju žene, da unižavaju najbolji, najodgovorniji, najozbiljniji deo našeg društva - rekao je predsednik Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini