VUČIĆ OSUDIO BRUTALNE BLOKADERSKE NAPADE NA ŽENE: Nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju najbolji, najodgovorniji, deo našeg društva
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao na vulgarne uvrede, ponižavanje žena i pretnje seksualnim nasiljem koje poslednjih dana stižu od strane blokadera.
Vučić je poslao snažnu poruku podrške svim građankama, naglasivši da će država učiniti sve da ih zaštiti
- Ali moja poruka ženama u Srbiji je da ne brinu, borićemo se, i nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju žene, da unižavaju najbolji, najodgovorniji, najozbiljniji deo našeg društva - rekao je predsednik Vučić.
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