VUČIĆ O STRAVIČNOJ PORUCI BLOKADERA: Moja poruka ženama u Srbiji je da ne brinu, borićemo se, i nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju žene

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz Njujorka pred zasednje GŠ UN.

Foto: Printskrin/Tanjug

On se osvrnuo i na bizarni reklamni blokadera spot u kojem se poziva na silovanje.

- Kada god mislite da postoji kraj gadostima, odvratnostima, uvek se iznenadite. Ali ono što je za mene mnogo važnije od tog spota gde su meni predviđali i pretili silovanjem u zatvorima ili ne znam gde već, ono što je mnogo opasnije od toga je ono što rade ženama u Srbiji. I kampanja koju vode protiv žena u Srbiji je toliko jeziva da nemam reči. Oni mrze žene, oni mrze one koji su temelj opstanka i napretka srpskog društva. Oni, kada prete silovanjem našim ženama, kada prete batinama našim ženama, kada prete bilo čim našim ženama, oni se po tom pitanju i oko takvih stvari uopšte ne šale. Oni su veoma ozbiljni. A šta drugo da ponude? Šta drugo da ponude? Povratak u Šoškićevo vreme, gde je dinar padao na dnevnom nivou? Aj nemojte, kad vas molim. Ili Hubača, koji bi osudio sve Srbe na doživotnu robiju zato što su Srbi. I zato što su, zamislite, uvek podržavali Republiku Srpsku ili srpski narod na Kosovu i Metohiji. Tako da, za mene je to što su radili i način na koji su pretili ženama, ili što je prvi na listi govorio, recimo, o Vesni Radosavljević sa Radio-televizije Srbije. To su toliko zastrašujuće i toliko jezive stvari da vi ne verujete da neko ko misli da se bavi javnim poslom, ne da bude predsednik, predsednik vlade, predsednik skupštine, neko ko misli da se bavi javnim poslom, može tako strašne gadosti i tako jezive stvari, odvratne, da izgovara. Ja ne znam, ne bih mogao da sedim u društvu sa takvim čovekom.

- Ne znam šta bih radio sa takvim ljudima. Ali moja poruka ženama u Srbiji je da ne brinu, borićemo se, i nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju žene, da unižavaju najbolji, najodgovorniji, najozbiljniji deo našeg društva. I sa druge strane, ne samo da ćemo da se borimo, već na kraju verujem da će, makar za tu malu razliku, građani Srbije dobro razumeti šta je to što nas čeka u budućnosti ukoliko takvi pobede. A da li će to biti tako ili ne, ostaje da se vidi.