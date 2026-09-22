Politika

BLOKADERSKA LISTA NEMA NIKAKVU POLITIKU Vučić: Mi ćemo da damo sve od sebe i pokušati da se borimo do poslednjeg trenutka

V.N.

22. 09. 2026. u 16:28

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PREDSEDNIK Vučić je komentarisao je istraživanja javnog mnjenja uoči izbora.

БЛОКАДЕРСКА ЛИСТА НЕМА НИКАКВУ ПОЛИТИКУ Вучић: Ми ћемо да дамо све од себе и покушати да се боримо до последњег тренутка

Foto: Printskrin

- Što se tiče istraživanja javnog mnjenja, ne želim da ih komentarišem. Ja mislim da je utakmica veoma neizvesna, da blokaderska lista, to je lista protiv, nemaju naravno nikakvu politiku ni oko čega i ni za šta. Dakle, da ta lista ima i prednost, i biće teško sustići, ali mi ćemo da damo sve od sebe i pokušati da se borimo do poslednjeg trenutka.

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