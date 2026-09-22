BLOKADERSKA LISTA NEMA NIKAKVU POLITIKU Vučić: Mi ćemo da damo sve od sebe i pokušati da se borimo do poslednjeg trenutka

PREDSEDNIK Vučić je komentarisao je istraživanja javnog mnjenja uoči izbora.

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- Što se tiče istraživanja javnog mnjenja, ne želim da ih komentarišem. Ja mislim da je utakmica veoma neizvesna, da blokaderska lista, to je lista protiv, nemaju naravno nikakvu politiku ni oko čega i ni za šta. Dakle, da ta lista ima i prednost, i biće teško sustići, ali mi ćemo da damo sve od sebe i pokušati da se borimo do poslednjeg trenutka.