"SRBIJI JE ZAGARANTOVAN NAJBRŽI MOGUĆI NAPREDAK U ISTORIJI" Vučić odgovorio Grujičićevoj: U koliko bi njene ideje pobedile, država bi nestala

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na kritike Danice Grujičić o tome da će Srbija nestati ukoliko ne bude došlo do promene vlasti.

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- Ukoliko bi gospođa Grujičić i njene ideje pobedile, Srbija bi nestala neuporedivo brže. A ovako je Srbiji zagarantovan ne samo opstanak, već najbrži mogući napredak u njenoj istoriji. To je sve. A neka ljudi samo analiziraju, i neka razmisle sve, i neka sagledaju i ko se kako i kad ponašao, i moralno, ali pre svega ako ne moralno, ali pre svega i mnogo važnije od toga neka sagledaju rezultate, neka sagledaju ideje, programe i planove, i sve će videti i razumeti.