"MOŽDA SE VIŠE NE VIDIMO" Vučić obrazložio zahvalnost Fon der Lajen: Sve zavisi od rezultata izbora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obraćanja iz Njujorka, govorio je o izborima i liderima na UN.
Kaže da se zahvalio Ursuli fon der Lajen jer, u zavisnosti od rezultata izbora, može da se dogodi da se više ne vide.
- Imao sam priliku da razgovaram sa više lidera - naveo je on.
Preporučujemo
ŠEŠELj: Za vreme služenja vojnog roka pročitao sam skoro 100 knjiga
21. 09. 2026. u 23:59
"MAKRON MI JE REKAO DA MALO KO SVE TO MOŽE DA PREŽIVI" Vučić: Preživeo sam, zbog Srbije nemam nameru da odustanem (VIDEO)
21. 09. 2026. u 22:36 >> 22:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
PROŠLE nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.
21. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)