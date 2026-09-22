Politika

"MOŽDA SE VIŠE NE VIDIMO" Vučić obrazložio zahvalnost Fon der Lajen: Sve zavisi od rezultata izbora

В.Н.

22. 09. 2026. u 16:20

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obraćanja iz Njujorka, govorio je o izborima i liderima na UN.

МОЖДА СЕ ВИШЕ НЕ ВИДИМО Вучић образложио захвалност Фон дер Лајен: Све зависи од резултата избора

Foto: Printskrin/Tanjug

Kaže da se zahvalio Ursuli fon der Lajen jer, u zavisnosti od rezultata izbora, može da se dogodi da se više ne vide.

- Imao sam priliku da razgovaram sa više lidera - naveo je on.

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