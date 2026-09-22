SASTANCI SA EVROPSKIM LIDERIMA Vučić: Da vidimo ko je i kada otvorio pandorinu kutiju, kada je svet krenuo pogrešnim putem
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz Njujorka pred zasednje GŠ UN.
On se danas sastao sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, predsednikom Rumunije Nikušorom Danom, predsednikom Slovenije Janezom Janšom, sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Češke Petrom Pavelom i predsednikom Poljske Karolom Navrockim.
- Možemo da se borimo za čast i ponos svoje zemlje, ali da promenimo šta veliki kažu teško. Svi se pozivaju na Povelju UN i to je nešto što mi posebno smeta. O tome ću sutra govoriti. Da vidimo ko je i kada otvorio pandorinu kutiju, kada je svet krenuo pogrešnim putem - rekao je on.
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