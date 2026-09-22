Politika

SASTANCI SA EVROPSKIM LIDERIMA Vučić: Da vidimo ko je i kada otvorio pandorinu kutiju, kada je svet krenuo pogrešnim putem

В. Н.

22. 09. 2026. u 16:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz Njujorka pred zasednje GŠ UN.

САСТАНЦИ СА ЕВРОПСКИМ ЛИДЕРИМА Вучић: Да видимо ко је и када отворио пандорину кутију, када је свет кренуо погрешним путем

Foto: Printscreen/Tanjug

On se danas sastao sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, predsednikom Rumunije Nikušorom Danom, predsednikom Slovenije Janezom Janšom, sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Češke Petrom Pavelom i predsednikom Poljske Karolom Navrockim.

- Možemo da se borimo za čast i ponos svoje zemlje, ali da promenimo šta veliki kažu teško. Svi se pozivaju na Povelju UN i to je nešto što mi posebno smeta. O tome ću sutra govoriti. Da vidimo ko je i kada otvorio pandorinu kutiju, kada je svet krenuo pogrešnim putem - rekao je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini