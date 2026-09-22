SASTANCI SA EVROPSKIM LIDERIMA Vučić: Da vidimo ko je i kada otvorio pandorinu kutiju, kada je svet krenuo pogrešnim putem

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz Njujorka pred zasednje GŠ UN.

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On se danas sastao sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, predsednikom Rumunije Nikušorom Danom, predsednikom Slovenije Janezom Janšom, sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Češke Petrom Pavelom i predsednikom Poljske Karolom Navrockim.

- Možemo da se borimo za čast i ponos svoje zemlje, ali da promenimo šta veliki kažu teško. Svi se pozivaju na Povelju UN i to je nešto što mi posebno smeta. O tome ću sutra govoriti. Da vidimo ko je i kada otvorio pandorinu kutiju, kada je svet krenuo pogrešnim putem - rekao je on.