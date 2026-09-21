Politika

KNEŽEVIĆ IZNEO TVRDNJE: "Kavački klan ulaže u kampanju, cilj je eliminacija ključnih ljudi u Srbiji"

В.Н.

21. 09. 2026. u 17:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Lider DNP izneo je niz tvrdnji o uticaju političkih, obaveštajnih i kriminalnih struktura na izbornu kampanju u Srbiji

КНЕЖЕВИЋ ИЗНЕО ТВРДЊЕ: Кавачки клан улаже у кампању, циљ је елиминација кључних људи у Србији

Foto: Printskrin

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević izneo je teške tvrdnje o predizbornoj kampanji u Srbiji, navodeći da, prema njegovom mišljenju, u nju ulaže i kavački kriminalni klan.

Knežević je, gostujući u Jutarnjem programu Prve televizije, rekao da smatra da taj kriminalni klan ima interese u Srbiji i da su se, kako tvrdi, različite političke i druge strukture udružile sa ciljem preuzimanja vlasti.  

– Isto tako, smatram da kavački klan ulaže u ovu kampanju, jer odavno ima interese i u Srbiji da eliminiše ključne ljude, uključujući i Aleksandra Vučića, ne samo iz politike nego i iz života. Sada su se sve te strukture udružile i objedinile ne bi li preuzele vlast u Srbiji – rekao je Knežević.

On je potom izneo i tvrdnje o tome ko, prema njegovom mišljenju, stoji iza sastavljanja Studentske liste.

– Profesor Lompar je u jednom svom ispovednom tonu otkrio sve ono što smo mi tvrdili sve vreme – da ovu listu sastavljaju Bojan Pajtić, Nenad Čanak i Dušan Petrović, uz pokroviteljstvo nemačkih obaveštajnih struktura koje žele da destabilizuju Srbiju – kazao je Knežević.

Knežević je tokom istog gostovanja ocenio da je opozicija u Srbiji ušla u proces raspada onog trenutka kada je Studentska lista saopštila da ima političke ambicije i da će učestvovati na izborima.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: Kriva je postporođajna depresija
Svet

0 0

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: "Kriva je postporođajna depresija"

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.

21. 09. 2026. u 19:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat