KNEŽEVIĆ IZNEO TVRDNJE: "Kavački klan ulaže u kampanju, cilj je eliminacija ključnih ljudi u Srbiji"

Lider DNP izneo je niz tvrdnji o uticaju političkih, obaveštajnih i kriminalnih struktura na izbornu kampanju u Srbiji

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Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević izneo je teške tvrdnje o predizbornoj kampanji u Srbiji, navodeći da, prema njegovom mišljenju, u nju ulaže i kavački kriminalni klan.

Knežević je, gostujući u Jutarnjem programu Prve televizije, rekao da smatra da taj kriminalni klan ima interese u Srbiji i da su se, kako tvrdi, različite političke i druge strukture udružile sa ciljem preuzimanja vlasti.

– Isto tako, smatram da kavački klan ulaže u ovu kampanju, jer odavno ima interese i u Srbiji da eliminiše ključne ljude, uključujući i Aleksandra Vučića, ne samo iz politike nego i iz života. Sada su se sve te strukture udružile i objedinile ne bi li preuzele vlast u Srbiji – rekao je Knežević.

On je potom izneo i tvrdnje o tome ko, prema njegovom mišljenju, stoji iza sastavljanja Studentske liste.

– Profesor Lompar je u jednom svom ispovednom tonu otkrio sve ono što smo mi tvrdili sve vreme – da ovu listu sastavljaju Bojan Pajtić, Nenad Čanak i Dušan Petrović, uz pokroviteljstvo nemačkih obaveštajnih struktura koje žele da destabilizuju Srbiju – kazao je Knežević.

Knežević je tokom istog gostovanja ocenio da je opozicija u Srbiji ušla u proces raspada onog trenutka kada je Studentska lista saopštila da ima političke ambicije i da će učestvovati na izborima.

(24sedam)