Politika

LEKCIJA SRĐANU MILIVOJEVIĆU: Koliko mržnje stane u jednu objavu…

Novosti online

21. 09. 2026. u 17:21

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KORISNICA Iksa žestoko je odgovorila na nove uvrede predsednika DS Srđana Milivojevića upućene Ani Brnabić.

ЛЕКЦИЈА СРЂАНУ МИЛИВОЈЕВИЋУ: Колико мржње стане у једну објаву…

Foto: Printskrin

 - Koliko mržnje stane u jednu objavu… A onda se usudite da drugima držite lekcije o ljubavi prema Srbiji. I ne, Srbija neće biti bolja ako se pola naroda proglasi izdajnicima, ustašama ili „pečaćenima sramotom“. To nije ljubav prema Srbiji. To je upravo ono što Srbiju godinama deli. Ti naše pretke ne bi trebalo da pomeneš!. Ljubav prema Srbiji nije mržnja prema Srbima koji drugačije misle. Patriotizam ne može biti ni saučestvovanje u rastakanju sopstvene države. Srbija je jedna i nikako plen za politička prepucavanja - navodi se u objavi korisnice na Milivojevićeve standardne političke uvrede.

Foto: Printskrin Iks

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