Politika

MACUTU URUČENA POVELJA VIŠEGRADA: "Nastavićemo da gradimo mostove i jačamo veze"

В.Н.

21. 09. 2026. u 14:56

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PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut boravio je danas u Višegradu gde je obišao radove na rekonstrukciji pešačkog mosta na reci Rzav i prisustvovao Svečanoj akademiji u Andrićgradu, povodom Dana i krsne slave Opštine Višegrad – Male Gospojine.

МАЦУТУ УРУЧЕНА ПОВЕЉА ВИШЕГРАДА: Наставићемо да градимо мостове и јачамо везе

FOTO: Novosti

Obilazeći radove na rekonstrukciji mosta, koji se realizuju uz podršku Elektroprivrede Srbije, prof. dr Macut poručio je da Republika Srbija ostaje posvećena saradnji sa Republikom Srpskom i realizaciji projekata od značaja za građane.

On je istakao da mostovi imaju posebnu simboliku jer spajaju ljude i da je negovanje bliskih veza Srbije i Republike Srpske od izuzetnog značaja.

Macut je zahvalio Elektroprivredi Srbije što je prepoznala značaj ovog projekta i podržala njegovu realizaciju.

Foto: FOTO: Novosti

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Prof. dr Macut je na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana i krsne slave Opštine Višegrad – Male Gospojine građanima poželeo da obnovljeni most što pre postane deo njihovog svakodnevnog života.

Na akademiji su govorili i predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, Milorad Dodik i načelnik Opštine Višegrad Mladen Đurđević.

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