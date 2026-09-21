MALI POZVAO ŠOŠKIĆA NA DUEL: "Bilo kada, bilo gde, jedini uslov je..." (VIDEO)
SINIŠA Mali, ministar finasija u tehničkom mandatu Vlade uputio je javni poziv na duel Dejanu Šoškiću, bivšem guverneru NBS.
- Poziv Dejanu Šoškiću, bivšem guverneru NBS i glavnom ekonomisti blokadera, na TV duel. Bilo kada, bilo gde. Jedini uslov koji imam je da bude uživo. Na raspolaganju sam- naveo je Mali u opisu objave.
Šta je sve poručio pogledajte u videu koji sledi:
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