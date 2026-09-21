Politika

MALI POZVAO ŠOŠKIĆA NA DUEL: "Bilo kada, bilo gde, jedini uslov je..." (VIDEO)

В.Н.

21. 09. 2026. u 08:39

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SINIŠA Mali, ministar finasija u tehničkom mandatu Vlade uputio je javni poziv na duel Dejanu Šoškiću, bivšem guverneru NBS.

МАЛИ ПОЗВАО ШОШКИЋА НА ДУЕЛ: Било када, било где, једини услов је... (ВИДЕО)

Foto: Printskrin instagram mali_sinisa/ Youtube Bez Cenzure - Zvanični kanal

- Poziv Dejanu Šoškiću, bivšem guverneru NBS i glavnom ekonomisti blokadera, na TV duel. Bilo kada, bilo gde. Jedini uslov koji imam je da bude uživo. Na raspolaganju sam- naveo je Mali u opisu objave.

Šta je sve poručio pogledajte u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: NAJMONSTRUOZNIJI VIDEO IKADA: Blokaderi pozivaju na silovanje Vučića

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