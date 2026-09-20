"LJUDI NE ŽELE DA SE IGRAJU SA SVOJOM BUDUĆNOŠĆU" Vučić: Siguran sam da će Srbija doneti najbolju moguću odluku 25. oktobra (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu.

Foto: Instagram printskrin/avucic

- Ono što sam video prethodnih dana, obilazeći Srbiju, jeste da građani žele mnogo toga da menjaju. Zadovoljni su napretkom, ali nisu zadovoljni pokazanom brigom.



Zato ćemo morati sebe da menjamo, da pokažemo veće razumevanje, da radimo još napornije i da, bez ikakve sumnje, pokažemo da poštujemo reči naših građana, da ih slušamo i da im služimo.

Siguran sam da će Srbija doneti najbolju moguću odluku 25. oktobra, da zajednički menjamo stvari i da idemo u budućnost. - rekao je Vučić.