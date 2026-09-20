"I SVE TE NJIHOVE IGRE OKO N1" Vučić: A mi smo valjda glupi, kopčamo se na leđima!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem TikTok lajva na svom kanalu "Ja sam Aleksandar".
Govoreći o blokaderskim medijima, Vučić kaže da je preko 3 milijarde uloženo u njih.
"I sve te njihove igre oko N1, te ovaj vlasnik, te onaj vlasnik, pa se kao bune, pa šatro teško im je, pa ovako, pa onako. Iz dana u dan, svaki put su sve prljaviji, gori, manje profesionalni. A mi valjda smo glupi, kopčamo se na leđima, pa ćemo da poverujemo u njihove priče, pa da budemo srećni što nam nisu 3 puta dnevno rekli kako su nam u porodici svi ludaci, bolesnici i kriminalci, nego ćemo da budemo srećni što 24/7 vode kampanju laži protiv nas", ukazao je rpedsednik.
Dodao je da su već 3-4 puta menjali vlasnike tih većih, širih kompanija, i uvek je sve bilo isto.
"Uvek je jedna ista ruka spolja povlačila konce, i uvek je jedna te ista ruka spolja govorila kako to mora da se radi i zašto mora da se radi. I želim da ovo ljudi čuju. Ne mislim da će neko da promeni svoj stav, da promeni svoje mišljenje, ali mi je važno da to ljudi čuju. Hoću da to znaju. I videćete", rekao je predsednik.
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