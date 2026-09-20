Politika

"JE L' GLEDA MAKAR 200?" Kada je čuo koliko ljudi ga gleda na TikToku, predsednik rekao samo jedno

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20. 09. 2026. u 14:06

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo na TikToku gde je govorio o daljim planovima za Srbiju, ali i delovanju studentsko-blokaderskog pokreta

ЈЕ Л ГЛЕДА МАКАР 200? Када је чуо колико људи га гледа на ТикТоку, председник рекао само једно

Foto: Printscreen

Vučić je u jednom trenutku upitao i koliko ljudi gleda to što se obraća na Tiktoku.

"Je l' gleda makar 200?", upitao je Vučić, na šta mu je saradnik rekao da je u tom trenutku lajv gledalo 5.600 ljudi, predsednik se oduševio pa kratko rekao:

"Hvala vam!"

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