"JA SE NIKADA NISAM OBRADOVAO NEKIM IZBORIMA KAO OVIM" Vučić: Uloženo je 1.3 miliona evra za rušenje države, ista ruka povlačila konce spolja

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić istakao je tokom uživo prenosa na društvenoj mreži TikTok da se nikada nije više radovao izborima, kao i da je mnogo novca uloženo za rušenje Srbije.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

- Što se tiče uticaja spolja, dovoljno je da pogledate ko je podržao blokadersku listu i zašto im je toliko stalo. Moraju da ispune zadatak. Vi dobro razmislite zašto je to tako. Nikada neću prihvatiti nezavisno Kosovo. Molim vas da razmislite, da sagledate stvari na objektivan način, bez previše emocija. Ono što sam video kod ljudi sa kojima sam pokušao da razgovaram, shvatio sam da je nemoguće. Šta god da kažete, ne žele dijalog. Takvi ljudi bi nam zemlju uveli u haos, tu razgovora nema - smatra Vučić.

- Na vama je ljudi da vidite i da doneste odluku kuda i kako Srbija treba da ide u budućnosti, niko drugi tu odluku ne može da donese sem vas.

- Pogledajte kako danas izgledaju Emirati, a kako nama prijateljska Libija. Mnogo toga uvek zavisi od rukovodstva, izbori nisu igračka. To je poseban, svečani dan. Ja se nikada nisam obradovao nekim izborima kao ovim.

Foto: Printscreen

- Izbori nisu igračka, nikada nisam bio opušteniji i radosniji jer svuda gde prolazim vidim šta smo uradili i to niko ne može da vam oduzme, a jedino što mi je krivo što ima ljudi koji to neće da priznaju, a uživaju u tome, i u Beogradu na vodi, Soko vozu...

- Ako ima nešto zbog čega mi je krivo, to je što neki ljudi ne vide kolike smo pomake napravili. Negde me ljudski boli to što su radili tako strašnu kampanju, protiv Ekspa, protiv svoje zemlje. To nijedna zemlja nikada nie radila. Samo kod nas je tako nešto moguće.

- Imali smo mnogo spoljnih uticaja, mnogo je novca ubačeno za rušenje Srbije. Uloženo je milijardu i 300 miliona ne dinara nego evra za rušenje ove države. Uvek je jedna te ista ruka povlačila konce spolja. Šta god uradite nikad nije dobro i kako su se uvek služili istim trikovima i lažima.

- Vučić ne valja jer neće da služi tuđim i tajkunskim interesima nego samo svom narodu - rekao je Vučić koji je usput naišao i na svadbu pa zatrubio koloni svatova, a potom pozdravio i domaćina koji je krenuo s decom na njivu.