Politika

"NEVEROVATNOM BI NAS BRZINOM VRATILI U PROŠLOST" Vučić: Mnogo je novca uloženo u to da se stvore negativne emocije prema meni

В.Н.

20. 09. 2026. u 13:50

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je mnogo novca uloženo da se stvore negativni komentari prema njemu.

НЕВЕРОВАТНОМ БИ НАС БРЗИНОМ ВРАТИЛИ У ПРОШЛОСТ Вучић: Много је новца уложено у то да се створе негативне емоције према мени

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Mnogo je novca uloženo u to da se stvore negativne emocije prema meni, uvek prema ljudima na vlasti, i to je najlakše sredstvo. Srednje ime svakog od nas u Srbiji je psovka države, ili onoga koji je na čelu države, i to je prirodno... najlakše učiniti.

- Neverovatnom bi nas brzinom vratili u prošlost, ljudi poput Šoškića, Srdanovića. Da su znali da bolje rade svoj posao, odavno bi bili na boljim pozicijama. Na vreme smo procenili da nisu mogli da obavljaju najvažnije državne funkcije - kaže Vučić.

- Nikad ne kupujte mačku u džaku jer mislite da će biti bolja, da vas podsetim još jednom na 2000. i na Gorana Svilanovića kako Crna Gora mora da ode kako bi se stvorio put ka nezavisnom Kosovu, i to nije bilo dovoljno, ćutali su na pogrom 17. marta 2004. i 2006. kad su počeli razgvori s Tačijem.

- Sećam se vremena kada smo 1999. uvek smo tražili krivca kod nas, a niko tamo gde postoji, onog ko je ljude ubijao - rekao je predsednik.

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