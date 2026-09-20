Politika

"SRBIJA STVARNO VELIKOM BRZINOM NAPREDUJE" Vučić: LJudi rade i žele da mogu da nastave da rade

В.Н.

20. 09. 2026. u 13:49

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je tokom svog lajva na društvenoj mreži TikTok da Srbija velikom brzinom napreduje.

СРБИЈА СТВАРНО ВЕЛИКОМ БРЗИНОМ НАПРЕДУЈЕ Вучић: Људи раде и желе да могу да наставе да раде

Tiktok printskrin

- U svakom slučaju, i danas su mi utisci takvi da Srbija stvarno velikom brzinom napreduje, i mnogo sam srećan zbog toga. Bili smo u poseti kod Dragana i Ljiljane Đorđević, u poseti porodici Milivojević koji uzgajaju kupus i kiseli kupus, i tako prodaju vakumiran.

- Ljudi rade i žele da mogu da nastave da rade, da budu još uspešniji, veruju u svoju posvećenost, marljivost i dobre rezultate. Ono što sam ja jutros pokušao da vam kažem, i što ću još na različite načine da kažem: mnogo puta sam govorio ljudima, iako znam da to najčešće ne dopire do njih, jer su emocije te koje preovladavaju kod ljudi.

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