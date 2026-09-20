"SRBIJA STVARNO VELIKOM BRZINOM NAPREDUJE" Vučić: LJudi rade i žele da mogu da nastave da rade
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je tokom svog lajva na društvenoj mreži TikTok da Srbija velikom brzinom napreduje.
- U svakom slučaju, i danas su mi utisci takvi da Srbija stvarno velikom brzinom napreduje, i mnogo sam srećan zbog toga. Bili smo u poseti kod Dragana i Ljiljane Đorđević, u poseti porodici Milivojević koji uzgajaju kupus i kiseli kupus, i tako prodaju vakumiran.
- Ljudi rade i žele da mogu da nastave da rade, da budu još uspešniji, veruju u svoju posvećenost, marljivost i dobre rezultate. Ono što sam ja jutros pokušao da vam kažem, i što ću još na različite načine da kažem: mnogo puta sam govorio ljudima, iako znam da to najčešće ne dopire do njih, jer su emocije te koje preovladavaju kod ljudi.
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