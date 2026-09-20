UVEK ISTA RUKA POVLAČI KONCE SPOLJA! Vučić: Mnogo je novca uloženo u to da se stvore negativne emocije prema meni

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem TikTok lajva na svom kanalu "Ja sam Aleksandar".

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

"Mnogo je novca uloženo u to da se stvore negativne emocije prema meni, ili onome koji je na vlasti, srednje ime svakog od nas je psovka države. Nikad ne kupujte mačku u džaku jer mislite da će biti bolja, da vas podsetim još jednom na 2000. i na Gorana Svilanovića kako Crna Gora mora da ode kako bi se stvorio put ka nezavisnom Kosovu", rekao je Vučić.

On je istakao da se "vidi koje su partije pod spoljnim uticajem".

"Dovoljno je da pogledate i da vidite koje su partije pod direktnim spoljnim uticajem, pa zašto su podržale blokadersku listu, zašto im je toliko stalo, i zašto moraju da posluže nekom drugom, čak i po cenu da oni ne budu niko i ništa, ali moraju da ispune zadatak. Vi dobro razmislite zašto je to tako, i šta su sledeći ciljevi", ukazao je predsednik.

"Od kada je to sve krenulo, od trenutka kada sam rekao da mogu da rade šta hoće, da nikada neću prihvatiti nezavisno Kosovo, da ne želim o tome ni da razgovaram ni da pregovaram, da to nije tema, kao i posle sabora koji smo imali sa Republikom Srpskom, posle kojeg su krenuli svi najžešći mogući napadi iz Zagreba, Sarajeva, zvanične Podgorice, naravno, i Prištine. Tako da, samo vas molim da razmislite, da sagledate stvari na jedan objektivan i racionalan način, bez previše emocija, bez previše i ljubavi i mržnje", rekao je on.

"Uloženo je milijardu i 300 miliona ne dinara nego evra. Uvek je jedna te ista ruka povlačila konce spolja. Vučić ne valja jer neće da služi tuđim i tajkunskim interesima nego samo svom narodu", rekao je on.

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