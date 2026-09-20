Politika

STUDENTSKA LISTA, STARE FORE

В.Н.

20. 09. 2026. u 13:23

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STUDENTSKA lista govori o pristojnosti i jednakom odnosu prema svim građanima, ali uvrede iz prethodne dve godine još nisu zaboravljene.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА, СТАРЕ ФОРЕ

Foto: Printscreen

Na jugu Srbije konkurentske štandove nazivaju ometanjem, dok fotografije otvaraju pitanje njihove stvarne podrške.

Miloš Vučević tvrdi da su među navodno „novim licima“ ljudi iz državnog sistema, pa čak i članovi SNS-a.

Da li se iza studentskog imena krije samo još jedan dobro upakovan politički projekat?

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