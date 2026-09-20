STUDENTSKA LISTA, STARE FORE
STUDENTSKA lista govori o pristojnosti i jednakom odnosu prema svim građanima, ali uvrede iz prethodne dve godine još nisu zaboravljene.
Na jugu Srbije konkurentske štandove nazivaju ometanjem, dok fotografije otvaraju pitanje njihove stvarne podrške.
Miloš Vučević tvrdi da su među navodno „novim licima“ ljudi iz državnog sistema, pa čak i članovi SNS-a.
Da li se iza studentskog imena krije samo još jedan dobro upakovan politički projekat?
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