Politika

ZNATE LI ŠTA JE LJEUŠA? VUČEVIĆ I KUM ĐURA DRMNULI PO RAKIJICU, PA POKAZALI KULINARSKO UMEĆE: Lider SNS napravio stari krajiški specijalitet

Дневник

20. 09. 2026. u 13:03

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LIDER naprednjaka Miloš Vučević podelio je na svom Instagram profilu snimak na kom sa kuma Đurom sprema krajiški specijalitet- ljeušu.

ЗНАТЕ ЛИ ШТА ЈЕ ЉЕУША? ВУЧЕВИЋ И КУМ ЂУРА ДРМНУЛИ ПО РАКИЈИЦУ, ПА ПОКАЗАЛИ КУЛИНАРСКО УМЕЋЕ: Лидер СНС направио стари крајишки специјалитет

Foto: Printscreen

-Drugari, danas smo kod kuma Đure i paravimo krajiški specijalitet- ljeušu.  A šta je ljeuša? - upitao je kuma Đuru i dobio odgovor da je to krajiški palačinak. 

Na kraju je ljeuši dodao ruzmarin i stavio da se peče. A dok se peče nazdravio je rakijom sa kuma Đurom. 

-Pa ćemo kod mama Vuke na kaficu i slatko - reče kum Đura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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