ZNATE LI ŠTA JE LJEUŠA? VUČEVIĆ I KUM ĐURA DRMNULI PO RAKIJICU, PA POKAZALI KULINARSKO UMEĆE: Lider SNS napravio stari krajiški specijalitet

LIDER naprednjaka Miloš Vučević podelio je na svom Instagram profilu snimak na kom sa kuma Đurom sprema krajiški specijalitet- ljeušu.

Foto: Printscreen

-Drugari, danas smo kod kuma Đure i paravimo krajiški specijalitet- ljeušu. A šta je ljeuša? - upitao je kuma Đuru i dobio odgovor da je to krajiški palačinak.

Na kraju je ljeuši dodao ruzmarin i stavio da se peče. A dok se peče nazdravio je rakijom sa kuma Đurom.

-Pa ćemo kod mama Vuke na kaficu i slatko - reče kum Đura.