ZNATE LI ŠTA JE LJEUŠA? VUČEVIĆ I KUM ĐURA DRMNULI PO RAKIJICU, PA POKAZALI KULINARSKO UMEĆE: Lider SNS napravio stari krajiški specijalitet
LIDER naprednjaka Miloš Vučević podelio je na svom Instagram profilu snimak na kom sa kuma Đurom sprema krajiški specijalitet- ljeušu.
-Drugari, danas smo kod kuma Đure i paravimo krajiški specijalitet- ljeušu. A šta je ljeuša? - upitao je kuma Đuru i dobio odgovor da je to krajiški palačinak.
Na kraju je ljeuši dodao ruzmarin i stavio da se peče. A dok se peče nazdravio je rakijom sa kuma Đurom.
-Pa ćemo kod mama Vuke na kaficu i slatko - reče kum Đura.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)