VUČIĆ UŽIVO NA TIKTOK-U: Nikad ne kupujte mačku u džaku jer mislite da će biti bolja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, obraća se narodu uživo na društvenoj mreži TikTok i govori o svim aktuelnim pitanjima.

Tiktok printskrin

- Mnogo je novca uloženo u to da se stvore negativne emocije prema meni, ili onome koji je na vlasti, srednje ime svakog od nas je psovka države!

-Neverovatnom bi nas brzinom vratili u prošlost, ljudi poput Šoškića, Srdanovića. Da su znali da bolje rade svoj posao, odavno bi bili na boljim pozicijama. Na vreme smo procenili da nisu mogli da obavljaju najvažnije državne funkcije - kaže Vučić.

- Nikad ne kupujte mačku u džaku jer mislite da će biti bolja, da vas podsetim još jednom na 2000. i na Gorana Svilanovića kako Crna Gora mora da ode kako bi se stvorio put ka nezavisnom Kosovu, i to nije bilo dovoljno, ćutali su na pogrom 17. marta 2004. i 2006. kad su počeli razgvori s Tačijem.

- Sećam se vremena kada smo 1999. uvek smo tražili krivca kod nas, a niko tamo gde postoji, onog ko je ljude ubijao - rekao je predsednik.

Uticaj spolja

- Što se tiče uticaja spolja, dovoljno je da pogledate ko je podržao blokadersku listu i zašto im je toliko stalo. Moraju da ispune zadatak. Vi dobro razmislite zašto je to tako. Nikada neću prihvatiti nezavisno Kosovo. Molim vas da razmislite, da sagledate stvari na objektivan način, bez previše emocija. Ono što sam video kod ljudi sa kojima sam pokušao da razgovaram, shvatio sam da je nemoguće. Šta god da kažete, ne žele dijalog. Takvi ljudi bi nam zemlju uveli u haos, tu razgovora nema - smatra Vučić.

- Na vama je ljudi da vidite i da doneste odluku kuda i kako Srbija treba da ide u budućnosti, niko drugi tu odluku ne može da donese sem vas.

- Pogledajte kako danas izgledaju Emirati, a kako nama prijateljska Libija. Mnogo toga uvek zavisi od rukovodstva, izbori nisu igračka. To je poseban, svečani dan. Ja se nikada nisam obradovao nekim izborima kao ovim.

- Izbori nisu igračka, nikada nisam bio opuštreniji i radosniji jer svuda gde prolazim vidim šta smo uradili i to niko ne može da vam oduzme, a jedino što mi je krivo što ima ljudi koji to neće da priznaju, a uživaju u tome, i u Beogradu na vodi, Soko vozu...

- Ako ima nešto zbog čega mi je krivo, to je što neki ljudi ne vide kolike smo pomake napravili. Negde me ljudski boli to što su radili tako strašnu kampanju, protiv Ekspa, protiv svoje zemlje. To nijedna zemlja nikada nie radila. Samo kod nas je tako nešto moguće.

- Imali smo mnogo spoljnih uticaja, mnogo je novca ubačeno za rušenje Srbije. Uloženo je milijardu i 300 miliona ne dinara nego evra za rušenje ove države. Uvek je jedna te ista ruka povlačila konce spolja. Šta god uradite nikad nije dobro i kako su se uvek služili istim trikovima i lažima.

- Vučić ne valja jer neće da služi tuđim i tajkunskim interesima nego samo svom narodu - rekao je Vučić koji je usput naišao i na svadbu pa zatrubio koloni svatova, a potom pozdravio i domaćina koji je krenuo s decom na njivu.