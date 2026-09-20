"NIKAD NE KUPUJTE MAČKU U DŽAKU JER MISLITE DA ĆE BITI BOLJA" Vučić uživo na TikTok-u: Dovoljno je da pogledate ko je podržao blokadersku listu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, obraća se narodu uživo na društvenoj mreži TikTok i govori o svim aktuelnim pitanjima.

Tiktok printskrin

- U svakom slučaju, i danas su mi utisci takvi da Srbija stvarno velikom brzinom napreduje, i mnogo sam srećan zbog toga. Bili smo u poseti kod Dragana i Ljiljane Đorđević, u poseti porodici Milivojević koji uzgajaju kupus i kiseli kupus, i tako prodaju vakumiran.

- Ljudi rade i žele da mogu da nastave da rade, da budu još uspešniji, veruju u svoju posvećenost, marljivost i dobre rezultate. Ono što sam ja jutros pokušao da vam kažem, i što ću još na različite načine da kažem: mnogo puta sam govorio ljudima, iako znam da to najčešće ne dopire do njih, jer su emocije te koje preovladavaju kod ljudi.

- Mnogo je novca uloženo u to da se stvore negativne emocije prema meni, uvek prema ljudima na vlasti, i to je najlakše sredstvo. Srednje ime svakog od nas u Srbiji je psovka države, ili onoga koji je na čelu države, i to je prirodno... najlakše učiniti.

- Neverovatnom bi nas brzinom vratili u prošlost, ljudi poput Šoškića, Srdanovića. Da su znali da bolje rade svoj posao, odavno bi bili na boljim pozicijama. Na vreme smo procenili da nisu mogli da obavljaju najvažnije državne funkcije - kaže Vučić.

- Nikad ne kupujte mačku u džaku jer mislite da će biti bolja, da vas podsetim još jednom na 2000. i na Gorana Svilanovića kako Crna Gora mora da ode kako bi se stvorio put ka nezavisnom Kosovu, i to nije bilo dovoljno, ćutali su na pogrom 17. marta 2004. i 2006. kad su počeli razgvori s Tačijem.

- Sećam se vremena kada smo 1999. uvek smo tražili krivca kod nas, a niko tamo gde postoji, onog ko je ljude ubijao - rekao je predsednik.

Uticaj spolja

- Što se tiče uticaja spolja, dovoljno je da pogledate ko je podržao blokadersku listu i zašto im je toliko stalo. Moraju da ispune zadatak. Vi dobro razmislite zašto je to tako. Nikada neću prihvatiti nezavisno Kosovo. Molim vas da razmislite, da sagledate stvari na objektivan način, bez previše emocija. Ono što sam video kod ljudi sa kojima sam pokušao da razgovaram, shvatio sam da je nemoguće. Šta god da kažete, ne žele dijalog. Takvi ljudi bi nam zemlju uveli u haos, tu razgovora nema - smatra Vučić.

- I neka ljudi dobro razmisle: oni su, kako kaže i Crta i svi drugi, veoma blizu pobede, i ja mislim da jesu. A naše je da se borimo. I oni ljudi misle valjda da će neko da se sklanja i da pobegne, i tako dalje. Iste večeri će da vide šta je otpor i kako se pruža otpor, ali civilizovan, dostojanstven, ukoliko oni pobede. Ukoliko ne pobede, biće drugačije, ali to je na vama, ljudi. Na vama je da vidite kuda i da donesete odluku kuda, gde i kako Srbija ide u budućnosti, i niko drugi ne može da se pita sem vas.

- Na vama je ljudi da vidite i da doneste odluku kuda i kako Srbija treba da ide u budućnosti, niko drugi tu odluku ne može da donese sem vas.

- Pogledajte kako danas izgledaju Emirati, a kako nama prijateljska Libija. Mnogo toga uvek zavisi od rukovodstva, izbori nisu igračka. To je poseban, svečani dan. Ja se nikada nisam obradovao nekim izborima kao ovim.

- Izbori nisu igračka, nikada nisam bio opuštreniji i radosniji jer svuda gde prolazim vidim šta smo uradili i to niko ne može da vam oduzme, a jedino što mi je krivo što ima ljudi koji to neće da priznaju, a uživaju u tome, i u Beogradu na vodi, Soko vozu...

- I ako ima nešto zbog čega mi je krivo, to je činjenica da ne vide svi ljudi, ili ne žele da vide svi ljudi, kolike smo pomake napravili i kako smo Srbiju promenili. Voleo bih da i oni to vide. Vidim ja da oni u tome uživaju, od Beograda na vodi, svih autoputeva, brzih saobraćajnica, svega. Još jednom da čestitam Kragujevčanima na prvih 5 kilometara obilaznice, brze saobraćajnice.

- Verovatno me negde i ljudski boli to što su radili tako strašnu kampanju protiv priznavanja bilo kakvih rezultata. Bukvalno, kad radite kampanju protiv EXPO, onda radite kampanju protiv svoje zemlje, protiv Srbije. To nijedna zemlja na svetu nikada nije radila. Nikada. Ko god bi dobio Olimpijadu, Univerzijadu, Svetsko prvenstvo, EXPO, to bi bile ponosne nacije, takmiče se za to. Samo kod nas je ovako nešto moguće. Ali dobro, moguće je ne zbog toga što imamo loše ljude, imamo divne i dobre ljude, već zbog toga što smo imali mnogo spoljnih uticaja, mnogo novca spolja ubačenog za rušenje Srbije, ubačeno u medije, ubačeno u nevladine organizacije.

- Imali smo mnogo spoljnih uticaja, mnogo je novca ubačeno za rušenje Srbije. Samo u nevladin sektor, milijardu i 300 miliona u 5 godina poslednjih. Uloženo je milijardu i 300 miliona ne dinara nego evra za rušenje ove države. Ajde, suprotstavite se tome. Uvek je jedna te ista ruka povlačila konce spolja. Šta god uradite nikad nije dobro i kako su se uvek služili istim trikovima i lažima.

- A da ne pričam da je preko 3 milijarde uloženo u njihove medije, i sve te njihove igre oko N1, te "ovaj vlasnik", te "onaj vlasnik", pa se kao bune, pa šatro teško im je, pa ovako, pa onako. Iz dana u dan, svaki put su sve prljaviji, gori, manje profesionalni. A mi valjda smo glupi, kopčamo se na leđima, pa ćemo da poverujemo u njihove priče, pa da budemo srećni što nam nisu 3 puta dnevno rekli kako su nam u porodici svi ludaci, bolesnici i kriminalci, nego ćemo da budemo srećni što 24/7 vode kampanju laži protiv nas.

- I ako primetite, već 3-4 puta su menjali vlasnike tih većih, širih kompanija, svega drugog, i uvek je sve bilo isto. Uvek je jedna ista ruka spolja povlačila konce, i uvek je jedna te ista ruka spolja govorila kako to mora da se radi i zašto mora da se radi. I želim da ovo ljudi čuju. Ne mislim da će neko da promeni svoj stav, da promeni svoje mišljenje, ali mi je važno da to ljudi čuju. Hoću da to znaju. I videćete.

- Vučić ne valja jer neće da služi tuđim i tajkunskim interesima nego samo svom narodu - rekao je Vučić koji je usput naišao i na svadbu pa zatrubio koloni svatova, a potom pozdravio i domaćina koji je krenuo s decom na njivu.

"Makron me zove survajver"

Podsetio je i na razgovor sa Makronom koji mu je rekao da će da ga zove survajver jer nema čoveka koji bi to izdržao kao što je Vučić izdržao.

- Jednom mi predsednik Makron, kaže: "Vidi, mogao bih da te zovem, kaže, survajver ili kako god hoćeš, pošto, kaže, to malo ko bi mogao da preživi."

Predsednik najavio razgovore sa Lavrovim i Putinom i reakcijama blokadera

- Sada ću da se vidim u Njujorku sa Sergejem Lavrovim, ukoliko sve bude u redu oko tih putovanja i svega drugog, dogovorili smo to. Posle toga bi trebalo da imam telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom. Tog dana, kada te razgovore budem imao, onda će reći: "Evo ga Vučić, stari ruski čovek", i tako dalje. Kad se vidim sa Zelenskim, i kad se vidim sa Amerikancima, "Evo ga Vučić, napadaju ga Rusi, ostavio je Ruse". Šta god da uradite, kako god da uradite, nikada nije dovoljno dobro. I to vam pokazuje kakvim su se sve lažima i trikovima služili.

- A vi sebi, poštovani slušaoci, gledaoci, ne znam šta da kažem, postavite jedno pitanje: a šta mislite, zašto je to tako? Zašto im na isti način smeta moj susret sa Putinom, ili razgovor, kao i susret sa Zelenskim, kao i susret sa Trampom, ili Si Đin Pingom, ili bilo kim? Zato što je sve to normalno i dobra politika. Jedino im Vučić ne valja. A Vučić im ne valja zato što neće da služi tuđim interesima. I zato što neće da služi tajkunskim interesima. Već hoće da služi samo svom narodu.

Gospodina Srdanovića pozivam na duel, gde god hoće!

Gospodina Srdanovića pozivam na duel, gde god hoće! Najlakše je protiv nevoljenog! Ako ne zovem na duel - uplašen sam, a ako zovem - nervozan sam. oš nije desilo da predsednik države poziva opoziciju na duel.

Vučić je u jednom trenutku upitao i koliko ljudi gleda to što se obraća na Tiktoku.

- Jel gleda makar 200 - upitao je Vučić, na šta mu je saradnik rekao da je u tom trenutku lajv gledalo 5.600 ljudi, predsednik se oduševio pa kratko rekao:

- Hvala vam!