SINIŠA MALI SA NARODOM NA ZVEZDARI: "Veoma je važan kontakt sa građanima, da saznamo šta oni misle"
MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali posetio je aktiviste SNS-a na Zvezdari.
-Ovo subotnje jutro provodim sa našim divnim aktivistima na Zvezdari. Veoma je važan kontakt sa građanima, da saznamo šta oni misle o politici SNS, o reformama koje smo sproveli i rezultatima koje imamo. Tu smo i za kritike, jer znamo odlično da uvek može bolje. Ipak, ne možemo da ne budemo nezadovoljni sa dosadašnjim rezultatima - kada smo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, kada diskutujemo o tome koliko će biti sledeće povećanje penzija i plata, a ne da li će ga biti. Aktivisti SNS-a koji su svaki dan na terenu znaju odlično koliko je rada i truda bilo potrebno da danas budemo to što jesmo – reformisana zemlja koja je domaćin međunarodnih organizacija, zemlja koja konačno ima budućnost. Za to je trebalo jedinstvo. Ideja, politika i znanja. Samo ujedinjeni možemo dalje u napredak. Ujedinjena Srbija je naša zajednička budućnost, to je naš broj 1 - navodi se u objavi.
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