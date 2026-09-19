PREDSEDNIK VUČIĆ U ETNO SELU “MORAVSKI KONACI”: Građani pripredili neverovatan doček (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić posetio je etno selo "Moravski konaci".

Foto: A. Đokić

Predsednik se obratio građanima

- Hoću da vam se još jednom zahvalim na divnom gostoprimstvu, čoveku koji je izgradio etno selo. Zaposlio ljude i koji je pokazao koliko se Srbija voli. Iz Zvornika je došao, uložio ogroman novac, i beskrajno mu hvala na tome. Hoću svima da se zahvalim na ovakvom dočeku. Gde ste našli da u zatvorenom prostoru doneli i zastave da mašete. Kad god dođem u Planu, Žabare nikad ne znam da li da kažem u Šumadiji, Pomoravlju, Podunavskom, Braničevskom, sve negde na granici. Sve nešto na ivici a u stvari dovoljno da kažem hvala što ste me dočekali u srcu Srbije i beskrajno vam hvala.

Koliko sam srećan kad mogu da provedem vreme sa vama. Obaveze su mi nalagale da u vaše ime i u korist naše države časno i verno služeći joj, da budem sa svetskim državnicima, prvacima novih zemalja i političkih stranaka. Nekako sam se uvek najlepše osećao kada bih dolazio među vas. Svoj narod. Kada bi brinuoo vaše brige, kada bi slušao o lošem stanju u Smederevskoj bolnici, da naši ljudi ne žele da primaju sve građane ili nemaju uvek dovoljno vremena, pa ako mogu da ih izgrdim i sebe izgrdim zbog toga. Za to živim, za to sam živeo, i za to ću da živim u budućnosti.

Foto: Novosti

- Ništa lepše nema nego kad vidim kada se obradujete nekom novom putu, kao što ćete da se uskoro obradujete u Velikoj Plani. Promenama u osnovnoj školi, rekonstrukciji srednjoškolskoj centra i Doma zdravlja u Velikoj Plani.

- Sve što smo radili moramo da sačuvamo, zaštićeno i moramo da radimo i gradimo još više. Ništa ne bih mogao bez vaše podrške i niko ne bih mogao bez vašeg truda i rada. Hvala na hrabrosti koju ste pokazali u poslednjih godinu i po dan. Ne zaboravite, naša lista je suštinski jedina lista koja se bori protiv totalitarizma, onih koji bi da zabrane drugačije mišljenje, onij koji neće da čuju druge ljude. Koji misle da imaju pravo da određuju prošlost, sadašnjost i budućnost ne pitajući nikoga. Ponosan sam što predvodim hrabre ljude koji su spremni da im se suprostave koji se ne plaše ničega, već koji imaju samo jedan cilj a to je svakoga dana bolja Srbija. Da svakoga dana vidimo da može bolje i nešto bolje učinimo. Beskrajno vam hvala na tome.

- Prvi dan kampanje. Prvi dan kako su odredili svoju listu. I neću da govorim imao bih mnogo toga da kažem. Svakako ne u ovom trenutku. I kada ne budem predsednik, nikada se neću ponašati na onakav način kako se oni ponašaju. Prvi deo programa koji smo čuli je Aleksandar Vučić je nevoljen, ne vole ga deca, niko ga ne voli. Nikada nemojte to da govorite našim političkim protivnicima. Čak i ako ne svi, najveći deo da, sigurno vole i svoju decu i roditelje i obrnuto. Nikada da se ne služimo onim čime se oni služe. Za nas je porodica svetinja. Mi njihove da porodice da diramo nećemo i da pravimo podele. Za nas su i deka i unuk i baka i unuka i roditelji i sva porodica jedno. To je nedeljivo. Jedna porodica je Srbija. I zato mi nećemo.

- Od vas tražim jednu stvar. Politika i država nisu igračka. Dosta nam je bilo podela, hoćemo ujedinjenu Srbiju. Ali hoćemo i Srbiju koja ide napred. Ne Srbiju gde će dinar da bude nestabilan. Nećemo Srbiju koja ne želi investicije, nećemo Srbiju koja vreća sve druge i nećemo Srbiju u kojoj ne mogu da nam grade pruge i puteve. Ja sam najsrećniji kada ih vidite kada se voze vozovima i prugama koje smo napravili, putevima koje smo mi napravili. Koja je Srbija napravila.

- Koliko toga smo za Srbiju uradili i samo iz sebični razloga nece da priznaju. Ja idem sutra uveče ili prekosutra idem u Njujork gde ću da predstavljam našu zemlju. Imaću mnogo važnih sastanaka i susreta. Jedva čekam da se vratim, da uđem u škodu i budem sa vama i budem sa našim narodom i da se ponovo borimo. Od vas tražim, molim vas, da se borite najsnaznije moguće. Da se borite najjače moguće. Neću da kažem da ne pobedi zlo, ili ne znam šta već, ne. Hoću da kažem samo da se izborimo za to da Srbija može da nastavi putem u budućnost. Da Srbija ide napred. I da ne dozvolimo onima koji su nam uništili škole i fakultete. Kada govore o korišćenju državnih sredstava, pa vi ste ti koji koriste državna resurse. Vi ste ti koji su nam uzurpirali škole. Škole o fakulteti su za našu decu što se nas tiče, i tako će biti posle izbora. Moramo da ih pobedimo, ubedljivije nego ikada.

"ACO, SRBINE" Predsednik Vučić dočekan velikim aplauzom

Vučić je stigao u etno selo "Moravski konaci"

- Izgleda čudesno. Prvi put sam ovde. Kažu da pre četiri godine sve izgorelo osim panja na ulazu i čovek je sve za kratko vreme podigao - rekao je predsednik.

Govorio je o svojoj poseti Smedervskoj pijaci i razgovoru sa meštanima.

- Bilo mi je zabavno na Smedervskoj pijaci. Posebno mi je bilo zabavno kad su se pojavila dvojica blokadera. To je za mene izazov. Imali su štap preko puta pa su dotrčali da kažu. Kad god sam pokušao sa njima da razgovaram - ne vredi. "Ajde ćao ćao bivši predsedniče". Ok, i bivši predsednik i predsednik sam. Ovi naši, običan narod, su nezadovoljni lokalnim rukovodstvom. Nezadovoljni bolnicom, još pojedinim putevima. Izašao su tuda i obiđem, uglavnom su dobri putevi. Sigurno da ima šta da se uradi. Svratiću do Žabara, Markovca, to mi je za sad. Posle ću da vidim gde ću dalje.

Spomenuo je i posetu Šarinačkom jezeru.

- Otišao sam i svratio na jezero. Šarinačko veštačko jezero i imaju dobre ribe. Uhvate i pecaju štuke, somove. Snalazi se narod. Baš sam se obradovao narodu na pijaci. Ima razumnih ljudi, ali ovi jutros..nešto...Obilaziću još mnogo pijaca. Naćiću te ljude da razgovaraju. Ne mogu svi ljudi da budu takvi.

Istakao je da, iako mu blokaderi upućuju najstrašnije uvrede, to čini samo mali broj ljudi koji više ne mogu ništa gore da kažu od onoga što su već izgovorili.

- To je jedan čovek ili njih 50 možda ili stotinu, nisu svi koji su za njih takvi. To su naše sestre i braća. Zabludeli u ovom trenutku ali su najvećim delom dobri ljudi i sa njima treba razgovarati. Ja sam čuo bar 1000 puta "Vučiću pederu", "Aco šiptare", ne postoji uvreda koju nisam čuo. Šta još da mi kažu? Da mi je mali sin hologram? Da su mi deca ovakva onakva, otac nije otac, majka nije majka? Šta gore mogu da mi kažu? Jel ima nešto gore da ste čuli? Uvek je stvar ko vam kaže i možete i na tarabi da napišete najlepše stvari, ali ljudi veruju ljudima.

Foto: Printskrin

Govorio je i o napadima na voditeljku Vesni Radosavljević.

- Meni je teško kad govore o ženama, ono što je taj čovek napisao o Vesni Radosavljević. To me je toliko užasnulo. Ja ne mogu to ni da ponovim, posebno što je ona jedna divna žena, najbolji glas od svih voditelja, spikera, novinara, svih tih čuda. Da onako nešto napišeš za ženu? To ne možeš da kažeš za ženu od 20 godina, a ne od 60. Nema smisla.

Ispričao je kako mu je bilo na putu do etno sela.

- Lepo mi je bilo da vozim, a onda sam sebe uhvatio da kršim propise, dizao sam nogu sa papučice i to je to. Nema dalje filozofije. Opušteniji sam, nisam podneo ostavku. Ali biću opušteniji, lakše je, manje obaveza. Jedva čekam da se vratim i u ponedeljak, 28. kad podnesem ostavku sednem narod i uz svoj narod. Ovde su naši ljudi, oni koji podržavaju, jedini događaj koji smo zakazali gde ste i vi. Sve ostalo je samo telefon. Telefon je dovoljan. Kao što bih ja uslovno govoreći rekao, i telefonom ću da ih pobedim. Sve što nikada nisam radio, i u tome ću da ih pobedim. Oni su mislili da je do televizije, nije. To je do toga da li ljudima govorite istinu i da vam oni veruju, sve ostalo je tehnika. A tehnika ne pobeđuje u politici. To pokušavam da objasnim hiljadama ljudi koje učim politici. Nije najvažnije koliko ćeš da sediš. Molim ih, kad idete na Pink, Informer, Prvu, ne idite po 50 minuta, niko vas ne gleda toliko dugo. Idite na 8-10 minuta, probajte da kažete šta imate i to je to. Neće. Ljudi misle da je do broja minuta, nije.

Sve je spremno za doček predsednika

Foto: A. Đokić

Foto: A. Đokić

Foto: A. Đokić

Foto: A. Đokić