PONESITE OBAVEZNO I HIRURŠKU MASKU, NAOČARE, JER TU SU SPECIJALNE ĆACI SIJALICE: Starović demontirao Vesnu Pešić i njene "specijalne olovke"

MINISTAR za evropske integracije u tehničkoj vladi na neverovatan način demontirao je Vesnu Pešić koja "ima dojavu" o tome da će se na izborima koristiti "specijalne olovke".

Foto: Franz Perc/Alamy/Profimedia

- Ponesite obavezno i hiruršku masku, jer se onim sprejom koji prskaju po kažiprstu šire psihoaktivne aerosoli koje će vam pomutiti svest da glasate za Vučića. Nisu na odmet i sunčane naočare, pošto su na biračkim mestima instalirali specijalne ćaci-sijalice zbog kojih će se na glasačkom listiću videti samo Vučićeva lista. On je zaista spreman na sve! - napisao je Starović.

Ponesite obavezno i hiruršku masku, jer se onim sprejom koji prskaju po kažiprstu šire psihoaktivne aerosoli koje će vam pomutiti svest da glasate za Vučića. Nisu na odmet i sunčane naočare, pošto su na biračkim mestima instalirali specijalne ćaci-sijalice zbog kojih će se na glasačkom listiću videti samo Vučićeva lista. On je zaista spreman na sve! — Nemanja Starović (@nstarovic) September 18, 2026