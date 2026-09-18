Politika

PONESITE OBAVEZNO I HIRURŠKU MASKU, NAOČARE, JER TU SU SPECIJALNE ĆACI SIJALICE: Starović demontirao Vesnu Pešić i njene "specijalne olovke"

В.Н.

18. 09. 2026. u 19:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTAR za evropske integracije u tehničkoj vladi na neverovatan način demontirao je Vesnu Pešić koja "ima dojavu" o tome da će se na izborima koristiti "specijalne olovke".

ПОНЕСИТЕ ОБАВЕЗНО И ХИРУРШКУ МАСКУ, НАОЧАРЕ, ЈЕР ТУ СУ СПЕЦИЈАЛНЕ ЋАЦИ СИЈАЛИЦЕ: Старовић демонтирао Весну Пешић и њене специјалне оловке

Foto: Franz Perc/Alamy/Profimedia

 - Ponesite obavezno i hiruršku masku, jer se onim sprejom koji prskaju po kažiprstu šire psihoaktivne aerosoli koje će vam pomutiti svest da glasate za Vučića. Nisu na odmet i sunčane naočare, pošto su na biračkim mestima instalirali specijalne ćaci-sijalice zbog kojih će se na glasačkom listiću videti samo Vučićeva lista. On je zaista spreman na sve! - napisao je Starović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...

Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...