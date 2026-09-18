PONESITE OBAVEZNO I HIRURŠKU MASKU, NAOČARE, JER TU SU SPECIJALNE ĆACI SIJALICE: Starović demontirao Vesnu Pešić i njene "specijalne olovke"
MINISTAR za evropske integracije u tehničkoj vladi na neverovatan način demontirao je Vesnu Pešić koja "ima dojavu" o tome da će se na izborima koristiti "specijalne olovke".
- Ponesite obavezno i hiruršku masku, jer se onim sprejom koji prskaju po kažiprstu šire psihoaktivne aerosoli koje će vam pomutiti svest da glasate za Vučića. Nisu na odmet i sunčane naočare, pošto su na biračkim mestima instalirali specijalne ćaci-sijalice zbog kojih će se na glasačkom listiću videti samo Vučićeva lista. On je zaista spreman na sve! - napisao je Starović.
Preporučujemo
TAČNO U 12 ČASOVA: Predsednik Vučić posetiće sutra etno selo Moravski konaci
18. 09. 2026. u 18:23
ŠEŠELj BIO U PRAVU: Lider radikala raskrinkao blokadersku listu još u maju
18. 09. 2026. u 18:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09
Komentari (0)