"SVE JE ISTINA ŠTO PIŠE ZA PRVOG NA BLOKADERSKOJ LISTI" Vučić: Mene interesuju samo naš rad i rezultati (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svom Instagram nalogu.
- Sve je istina što piše za prvog na blokaderskoj listi, ali mene interesuju samo naš rad i rezultati. - poručio je Vučić.
Predsednik Vučić je prokomentarisao "Skaj" prepisku Vesne Medenice:
- Mislim da su to izvodi, ne iz "Skaj" komunikacije, već da su to izvodi iz telefonske prepiske, pošto je taj telefon išao na forenziku posle hapšenja gospođe Medenice i da je to deo iz istrage protiv gospođe Medenice. Inače, komunikacija je verodostojna i tačna. Ako ljudima nije jasno ko stoji sve iza određenih lista i na koji način, time što ću ja to da govorim glasno ili da posebno vičem, neću posebno tome doprineti.I ako svojim radom, rezultatima, programom i planom, nismo značajno ispred, to što ću nekom da ukazujem na činjenice i govorim loše o drugome neće mnogo da promeni. Inače je sve istina, sve što piše u toj komunikaciji - rekao je Vučić.
Preporučujemo
TAČNO U 12 ČASOVA: Predsednik Vučić posetiće sutra etno selo Moravski konaci
18. 09. 2026. u 18:23
ŠEŠELj BIO U PRAVU: Lider radikala raskrinkao blokadersku listu još u maju
18. 09. 2026. u 18:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09
Komentari (0)