"SVE JE ISTINA ŠTO PIŠE ZA PRVOG NA BLOKADERSKOJ LISTI" Vučić: Mene interesuju samo naš rad i rezultati (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svom Instagram nalogu.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Sve je istina što piše za prvog na blokaderskoj listi, ali mene interesuju samo naš rad i rezultati. - poručio je Vučić.

Predsednik Vučić je prokomentarisao "Skaj" prepisku Vesne Medenice:

- Mislim da su to izvodi, ne iz "Skaj" komunikacije, već da su to izvodi iz telefonske prepiske, pošto je taj telefon išao na forenziku posle hapšenja gospođe Medenice i da je to deo iz istrage protiv gospođe Medenice. Inače, komunikacija je verodostojna i tačna. Ako ljudima nije jasno ko stoji sve iza određenih lista i na koji način, time što ću ja to da govorim glasno ili da posebno vičem, neću posebno tome doprineti.I ako svojim radom, rezultatima, programom i planom, nismo značajno ispred, to što ću nekom da ukazujem na činjenice i govorim loše o drugome neće mnogo da promeni. Inače je sve istina, sve što piše u toj komunikaciji - rekao je Vučić.