MEDOJEVIĆ JOŠ PRE MESEC I PO DANA UPOZORAVAO NA STUDENTSKU LISTU: Pominjao i Mila Đukanovića (VIDEO)
SNIMAK bivšeg poslanik Nebojše Medojevića tadašnji objavljen pre mesec i po dana, ponovo je dospeo u centar pažnje nakon što su objavljeni navodi o vezama prvog kandidata Studentske liste Ilije Srdanovića sa krugom bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.
Medojević je tada tvrdio da se u Srbiji ponavlja scenario koji je, prema njegovom viđenju, već viđen u Crnoj Gori posle izbora 2020. godine.
– Na osnovu mnogih saznanja koje sam dobio ovih dana, vidim da isti pokušaj postoji u Srbiji. Ista organizacija želi da preotme od studenata njihov bunt, njihov pokret i da formira listu u kojoj će ključne uloge imati njihovi ljudi – govorio je Medojević.
Nebojša Medojević objavio je 1. avgusta 2026. godine snimak u kojem je izneo tvrdnju da će ljudi povezani sa bivšim predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem pokušati da zauzmu ključna mesta na budućoj Studentskoj listi.
U tom trenutku konačan sastav liste nije bio poznat javnosti.
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