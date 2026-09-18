AKO TOLIKO MRZIŠ SRBIJU, ZAŠTO BI JE VODIO? Isplivala fotografija Srdanovića sa mitinga Liberalnog saveza Crne Gore (FOTO)
Prema navodima, Srdanović je prisustvovao skupu stranke čiji je dugogodišnji lider bio Slavko Perović
Fotografija Ilije Srdanovića, prvog na studentsko-blokaderskoj listi, izazvala je pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavljena na jednoj crnogorskoj stranici uz tvrdnju da je nastala krajem devedesetih godina na mitingu Liberalnog saveza Crne Gore.
Prema navodima, Srdanović je prisustvovao skupu stranke čiji je dugogodišnji lider bio Slavko Perović, jedan od najistaknutijih zagovornika crnogorske nezavisnosti i oštar protivnik tadašnje politike vlasti u Beogradu.
Objava je, međutim, privukla dodatnu pažnju zbog činjenice da je upravo Srdanović danas prvi na listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ i jedan od njenih najistaknutijih predstavnika pred parlamentarne izbore.
Posebnu težinu priči daje činjenica da se Srdanović danas pojavljuje među ljudima koji pretenduju da preuzmu odgovornost za vođenje Srbije, zbog čega bi odgovor o okolnostima nastanka fotografije mogao da bude od interesa za birače.
(24sedam)
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