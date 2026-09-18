ODAVNO POKAZAO PRAVO LICE: Pojavila se fotografija - Srdanović sa skupa Slavka Perovića u Lovćencu
PRVI među blokaderima Ilija Srdanović, poznat po maltretiranju zaposlenih, ali i po tome što je bio izabrani lekar i čovek od poverenja Mila Đukanovića, takođe je i dokazani mrzitelj Srba, koji je podržavao antisrpske pokrete u Crnoj Gori još od mladih dana.
To pokazuje i fotografija koja se pojavila na društvenim mrežama, a koja je nastala u Lovćencu.
Naime, na Instagram profilu „ponositi_crnogorac” objavljena je fotografija s kraja devedesetih godina, na kojoj je kao jedan od učesnika okupljanja označen Ilija Srdanović, danas nosilac izborne liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju”.
- Lovćenac, krajem 90-ih godina. Poseta Slavka Perovića i Ilija Srdanović sa društvom. E viva Montenegro - navedeno je uz fotografiju.
Slavko Perović bio je lider Liberalnog saveza Crne Gore, političke organizacije koja je tokom devedesetih zastupala nezavisnost Crne Gore.
Vučić: Verodostojno i tačno
O povezanosti Srdanovića sa Milom Đukanovićem, kao i o prepisci u kojoj Vesna Medenica govori da je Srdanović čovek od poverenja Đukanovića i njegov lekar, govorio je i predsednik Aleksandar Vučić, tokom današnjeg obraćanja iz Ukrajine.
- Mislim da je to iz telefonske prepiske, pošto je taj telefon išao na forenziku posle hapšenja Medenice. To je deo iz istrage protiv gospođe Medenice. Naravno da je originalno sve i da je tačno sve što tamo piše. Komunikacija je verodostojna i tačna. Ako mislite da treba nešto da govorim po tom pitanju, možda za koji dan, ali ne vidim da za tim ima potrebe. Ako ljudima nije jasno ko stoji sve iza određenih lista i na koji način, time što ću ja to da govorim glasno ili da posebno vičem, neće posebno tome doprineti. I ako svojim radom, rezultatima, programom i planom nismo značajno ispred, to što ću nekom da ukazujem na činjenice i govorim loše o drugome, neće mnogo da promeni. Samo sam hteo da ukažem na tehnički detalj, a inače je sve istina. Mene tu brine nešto drugo, ponašanje dela naših službi. Ne bih sada o tome da govorim, to je naša interna stvar, koja se ne tiče naše unutrašnje politike, već koja se tiče našeg odnosa prema ekstrenim službama, prema regionalnim službama i drugim stranim službama. Moraćemo značajno da snažimo naše kapacitete i mnogo ozbiljnije da pristupamo tim problemima u budućnosti - izjavio je Vučić.
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