Politika

TVITER IPAK NIJE STVARAN SVET: Ovaj video pokazuje koliku podršku blokaderi zapravo "imaju"

V.N.

18. 09. 2026. u 14:18

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PREDSTAVNICI blokaderske liste postavili su svoje štandove na jugu zemlje, ali su naišli na potpunu nezainteresovanost i odbojnost građana. Dok su njihovi štandovi ostali potpuno prazni i pusti, građani su u velikom broju obilazili štandove Srpske napredne stranke.

ТВИТЕР ИПАК НИЈЕ СТВАРАН СВЕТ: Овај видео показује колику подршку блокадери заправо имају

Foto: Printskrin

Ova slika sa terena jasno pokazuje kako je stvarno raspoloženje naroda. Dok blokaderi na društvenim mrežama stvaraju lažnu sliku o svojoj snazi, reakcija ljudi na ulici razotkriva surovu realnost.

Narod na jugu Srbije jasno je poručio kome veruje, a ko nema nikakvu podršku u realnom životu. 

Video snimak možete pogledati OVDE

(24sedam)

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