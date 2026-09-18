TVITER IPAK NIJE STVARAN SVET: Ovaj video pokazuje koliku podršku blokaderi zapravo "imaju"
PREDSTAVNICI blokaderske liste postavili su svoje štandove na jugu zemlje, ali su naišli na potpunu nezainteresovanost i odbojnost građana. Dok su njihovi štandovi ostali potpuno prazni i pusti, građani su u velikom broju obilazili štandove Srpske napredne stranke.
Ova slika sa terena jasno pokazuje kako je stvarno raspoloženje naroda. Dok blokaderi na društvenim mrežama stvaraju lažnu sliku o svojoj snazi, reakcija ljudi na ulici razotkriva surovu realnost.
Narod na jugu Srbije jasno je poručio kome veruje, a ko nema nikakvu podršku u realnom životu.
Video snimak možete pogledati OVDE
(24sedam)
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