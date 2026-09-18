Politika

VUČIĆ O TELEFONSKIM PREPISKAMA: Sve je istina o povezanosti Mila, Medenice i Srdanovića

В.Н.

18. 09. 2026. u 14:12

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je prepiske u kojima se vidi da Medenica Iliju Srdanovića, prvog na studentskoj listi, oslovljava kao "našeg, od poverenja" i "lekar koji leči Mila" Đukanovića.

ВУЧИЋ О ТЕЛЕФОНСКИМ ПРЕПИСКАМА: Све је истина о повезаности Мила, Меденице и Срдановића

Foto: Printscreen

- Ja mislim da su tu u jednom detalju pogrešili. Samo jednom tehničkom detalju. Mislim da to nisu izvodi iz Skaj komunikacije već da su to izvodi iz telefonske prepiske pošto je taj telefon išao na forenziku posle hapšenja gospođe Medenice i da je to deo istrage protiv gospođe Medenice. Naravno da je originalno sve i da je tačno da sve što tamo piše. Samo hoću da kažem, nije sa Skaj komunikacije kako to piše, već je upravo iz istrage crnogorskih vlasti povodom slučaja Vesne Medenice, kriminala gospođe Medenice i njenog sina. To je iz tog slučaja, inače ta komunikacija verodostojna i tačno. Ako mislite da treba da govorim nešto po tom pitanju, takođe ne. Možda za koji dan, ali ne vidim da sad za to ima potrebe, ako ljudima nije jasno ko stoji sve iza određenih lista i na koji način time što ću ja to da govorim glasno ili da posebno vičem, neću posebno tome doprineti. I ako svojim radom, rezultatima, programom i planom nismo značajno ispred, to što ću nekom da ukazujem na činjenice i govorim loše o drugome, neće mnogo da promeni. Samo sam hteo da ukažem na tehnički detalj, a inače je sve istina što piše u toj komunikaciji - rekao je predsednik.

Istakao je da njega više brine odnos naših službi sa regionalnim i stranim službama. 

- Mene tu brine nešto drugo, ponašanje dela naših službi. Ne bih sada o tome da govorim, to je naša interna stvar, koja se ne tiče naše unutrašnje politike, već koja se tiče našeg odnosa prema ekstrenim službama, prema regionalnim službama i drugim stranim službama. Moraćemo značajno da snažimo naše kapacitete i mnogo ozbiljnije da pristupamo tim problemima u budućnosti.

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