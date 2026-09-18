VUČIĆ O OTKAZANOJ POSETI FON DER LAJENOVE: Mene zanimaju građani Srbije, šta je čija namera u to ne ulazimo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Ukrajine gde je prisustvovao sastanku Karpatske inicijative komentarisao i otkazanu posetu Ursule fon der Lajen Srbiji i BiH.

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Na pitanje o Ursuli fon der Lajen i njenom otkazivanju posete Beogradu i Sarajevu, Vučić kaže:

- Mislim da su našli elegantan način da kažu da je to zbog izbora i u BiH i u Srbiji. Mislim da je ona mudra i pametna žena da bi imala iluzije ili da ne bi znala kakvo je javno mnenje u Srbiji. Siguran sam da to zna, šta je čija namera u to ne ulazimo. Mene zanimaju građani Srbije, oni glasaju na našim izborima i oni će moći dobro da odmere i izbaeru svoju budućnost pre svega. Izbori ni država nisu ni igračka ni nešto što je za podcenjivanje - rekao je on.