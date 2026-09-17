DUHOVNI SAVETNIK PREDSEDNIKA SAD ODUŠEVLJEN SRBIJOM: Vučić zaslužuje pohvale, Amerika je uz hrišćansku braću (VIDEO)
DUHOVNI savetnik američkog predsednika Donalda Trampa, Mark Berns poslao je snažu poruku za građane Srbije, ističući da se svakodnevno prati situacija na Kosovu i Metohiji, kao i da Tramp neće tolerisati progon hrišćana.
- Zdravo Srbijo, ovde je pastor Mark Berns, i neka je veliki Bog blagoslovio srpsko-američki kongres prijateljstva i sve koji gledaju ovaj video. Toliko sam uzbuđen zbog odnosa naše dve nacije koje su ojačane u veri, tehnologiji, biznisu, gde verujem da nema ničeg drugog sem snage u jedinstvu - započeo je svoj govor.
Izrazio je veliku zahvalnost predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
- Toliko sam zahvalan predsedniku Vučiću i jednoj od stvari koje radi na jačanju nacije SAD i Srbije, kao neverovatnom patrioti koji me je dočekao tako toplo, sa ljubavlju i saosećanjem koje ima za sve ljude širom sveta, a posebno za divne hrišćane na Kosovu - rekao je on.
U svojoj video poruci je takođe govorio i o trenutnoj situaciji na Kosovu i Metojhiji.
- Da, mi znamo za progon koji se dešava našoj hrišćanskoj braći i sestrama, i da, držimo oči otvorene na to. Dnevno primamo izveštaje o tome šta se dešava u tom regionu, i verujte mi, mogu vam reći ovo: Predsednik Tramp to ne podržava. On je branitelj hrišćanske zajednice, on je branitelj prava ljudi da praktukuju svoju veru, i veoma sam zahvalan što deluje u skladu s tim - kazao je Berns.
Zahvalio se srpskom narodu na podršci koju su ukazali predsedniku Trampu.
- Hvala ti Srbijo na tvojoj snažnoj podršci najvećem predsedniku u našim životima, predsedniku Donaldu Trampu. Vaša podrška toliko znači njemu, i znači toliko meni i svetu. Uzbuđen sam zbog jačanja naše dve nacije, kako će Bog nastaviti da nas gradi u jedinstvu i partnerstvu. Hvala vam na proslavi 250. godišnjice u američkoj ambasadi, i uzbuđen sam što ću se vratiti u Srbiju da nastavim svoje zajedništvo sa braćom i sestrama u Hristu kao duhovni diplomata koji donosi mir širom sveta.
Takođe je istakao da smatra Srbe svoju porodicu.
- Volim vas! Toliko sam zahvalan, molim vas oprostite mi što nisam mogao da budem tu sa vama. Doživljavam Srbiju kao svoju porodicu i molim se da ste me usvojili kao pastorka velike nacije Srbije. Postoji mir u jedinstvu. Jača Srbija je jači svet. Jači svet je snažan, snažan mir gde možemo doći zajedno kao jedan narod. Bog vas blagoslovio - zaključio je u poruci.
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