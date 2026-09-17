PUKLA BRUKA: Crnogorac Srdanović "most prijateljstva" sa - hrvatskim ratnim veteranima!

BLOKADERSKA "suradnja" sa Hrvatima i zajednički ciljevi odavno nisu tajna.

Foto: Printskein/Jutjub/NOVA S

Medijske platforme blokadera pišu isto i u Beogradu i u Zagrebu, a zajedničke akcije videli smo tokom bicikliranja, koncerata, i raznih blokaderskih manifestacija.

Nosilac "studentske" liste, Crnogorac Ilija Srdanović, pre nekoliko godina bio je menadžer projekta koji je nazvao "most prijateljstva", a koji je imao za cilj "suradnju" sa Hrvatima.

Printskrin

Partneri na projektu bili su Institut za kardiovaskularne bolesti, na kojem radi Srdanović i Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana.

Printskrin

Ilija Srdanović opisao je projekat kao „most partnerstva” između dveju zemalja.

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