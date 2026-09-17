Politika

"DOBRODOŠLI U KLUB" Vučić o najavljenoj tužbi Srdanovića: Ja radim mnogo, za razliku od onih koji su dokoni pa pišu krivične prijave

В.Н.

17. 09. 2026. u 13:56

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom uključenja za TV Informer prokomentarisao i najavu Ilije Srdanovića, da će protiv njega podneti tužbu zbog navdonog kršenja zakona o reklamiranju lekova.

ДОБРОДОШЛИ У КЛУБ Вучић о најављеној тужби Срдановића: Ја радим много, за разлику од оних који су докони па пишу кривичне пријаве

Foto: Printskrin

Vučić je, na najavu da će Srdanović podneti tužbu protiv njega zbog predstavljanja lekova koji su pojeftinili, predsednik ističe da je srećan što takvi ljudi podnose tužbe, i da su isti takvi ljudi pozivali na nasilje.

- Ogromna je razlika između onih koji uglavnom ne rade ništa, ali imaju vremena da podnose tužbe protiv onih koji rade mnogo. Ja radim koliko god mogu, za razliku od onih koji ne rade ništa pa su dokoni da pišu krivične prijave. Meni je drago što ne mogu da me tuže da sam ukrao pare ili tukao bilo koju ženu, već zbog toga što pomažem narodu. Sa tim nemam nikakav problem što pišu prijave i podnose tužbe. Dobrodošli u klub, ima jedno 500 krivičnih prijava protiv mene. Čega se oni plaše ja se odavno ne plašim - naglasio je on.

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