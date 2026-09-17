"PONUDILI SU NAM KAMEN ZA KUPUS" Vučić: Mnogi skočili u mojim očima, nisu pristali da budu kukavice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za TV Informer da razume da postoji veliki broj ljudi koji žele da vide nekog drugog na političkoj sceni, ali je ocenio da im je kao alternativa ponuđen „kamen za kupus“.
Vučić kaže da shvata da postoji mnogo ljudi koji traže nekog drugog, pa čak i kamen za kupus.
"I bukvalno kamen za kupus, to je ono što su nam ponudili. To je bukvalno kamen na kupusu. Da se ne uvredi kamen", rekao je predsednik Vučić.
On je istakao da mu je drago što postoje opozicione stranke čiji lideri, kako je naveo, nisu pristali da odustanu od političke borbe.
„Srećan sam što vidim da postoje opozicione stranke, o čijim liderima mislim sve najlošije, koji imaju dovoljno digniteta da neće dozvoliti da ih nateraju da odustanu od borbe“, rekao je predsednik.
Vučić je dodao da predstavnici tih stranaka nisu želeli da razgovaraju sa njim, uz obrazloženje da nije nadležan, ali da su istovremeno tražili raspisivanje izbora.
„Svakako, imaćemo vremena da se bavimo svim temama. Moram priznati da su mnogi skočili u mojim očima samo time što nisu pristali da budu kukavice“, zaključio je Vučić.
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