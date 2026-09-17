VUČIĆ O OSTAVCI: Predsednik podsetio šta je rekao kada je stupio na funkciju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne smatra da je svrsishodno da ostaje na funkciji predsednika do kraja mandata, odnosno do aprila i dodao da želi da u kampanju za vanredne parlamentarne izbore uđe kao običan čovek i da vidi koliko mu građani, kada nije na vlasti, veruju.

FOTO: Printskrin/RTS

Vučić je na TV Informer, odgovarajući na pitanje zašto podnosi ostavku na tu funkciju s obzirom na to da po Ustavu i zakonu može celu kampanju da ostane predsednik Republike, podsetio na ono što je rekao kada je postao predsednik prvi put, još 2017. godine.

"Tada sam ljudima rekao: 'sam ću otići. I neće me oni oterati, jer morali bi da rade mnogo više i da budu mnogo bolji da bi to mogli da urade.' Tako da, kao što vidite, sam sam doneo odluku da odem u trenutku kada sam mislio da je vreme i trenutak.

Ušao sam u 10. godinu svog predsedničkog mandata, mogao sam to da držim do aprila sledeće godine. Ja ne mislim da je to svrsishodno, posebno u ovakvim uslovima, a ne želim da imam bilo kakvu prednost", kazao je Vučić.

Dodao je da to inače svi u svetu koriste i ukazao da je i Rumen Radev bio predsednik i da je kao predsednik ušao u kampanju za premijera Bugarske i pobedio potpuno demokratski, legitimno, legalno.

Naglasio je da on to lično ne želi.

"Želim da kao običan građanin uđem i želim da vidim da li će mi ljudi, ne zato što vole vlast, jer neću biti vlast, već da li ljudi imaju poverenje i u mene i u program, planove i viziju koju nudim. Ako nemaju, bolje je da pobedi neko drugi, nemam ja problem sa tim", kazao je Vučić.