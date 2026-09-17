VUČIĆ O OSTAVCI: Predsednik podsetio šta je rekao kada je stupio na funkciju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne smatra da je svrsishodno da ostaje na funkciji predsednika do kraja mandata, odnosno do aprila i dodao da želi da u kampanju za vanredne parlamentarne izbore uđe kao običan čovek i da vidi koliko mu građani, kada nije na vlasti, veruju.
Vučić je na TV Informer, odgovarajući na pitanje zašto podnosi ostavku na tu funkciju s obzirom na to da po Ustavu i zakonu može celu kampanju da ostane predsednik Republike, podsetio na ono što je rekao kada je postao predsednik prvi put, još 2017. godine.
"Tada sam ljudima rekao: 'sam ću otići. I neće me oni oterati, jer morali bi da rade mnogo više i da budu mnogo bolji da bi to mogli da urade.' Tako da, kao što vidite, sam sam doneo odluku da odem u trenutku kada sam mislio da je vreme i trenutak.
Ušao sam u 10. godinu svog predsedničkog mandata, mogao sam to da držim do aprila sledeće godine. Ja ne mislim da je to svrsishodno, posebno u ovakvim uslovima, a ne želim da imam bilo kakvu prednost", kazao je Vučić.
Dodao je da to inače svi u svetu koriste i ukazao da je i Rumen Radev bio predsednik i da je kao predsednik ušao u kampanju za premijera Bugarske i pobedio potpuno demokratski, legitimno, legalno.
Naglasio je da on to lično ne želi.
"Želim da kao običan građanin uđem i želim da vidim da li će mi ljudi, ne zato što vole vlast, jer neću biti vlast, već da li ljudi imaju poverenje i u mene i u program, planove i viziju koju nudim. Ako nemaju, bolje je da pobedi neko drugi, nemam ja problem sa tim", kazao je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ OTKRIO ŠTA BLOKADERI PRIČAJU O PROGRAMU: Sve liči na neku igru ili eksperiment
17. 09. 2026. u 13:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)