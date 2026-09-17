Politika

VUČIĆ OTKRIO ŠTA BLOKADERI PRIČAJU O PROGRAMU: Sve liči na neku igru ili eksperiment

Новости онлајн

17. 09. 2026. u 13:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U OBRAĆANjU javnosti na TV Informer, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o pokvarenom delovanju blokaderskih aktivista

ВУЧИЋ ОТКРИО ШТА БЛОКАДЕРИ ПРИЧАЈУ О ПРОГРАМУ: Све личи на неку игру или експеримент

Foto: N. Skenderija

On ističe da mu sve liči na neku igru ili eksperiment.

"Da nam nametnu najgore u zemlji, i da nam kažu da to mora da bude tako. Meni to nekada liči na neku šalu neslanu, na nešto što ne mogu da razumem. I ponekada bih se i nasmejao da stvari nisu suviše ozbiljne. Kako to mi loše kažemo: Kad đavo odnese šalu... To baš i nije tako smešno, mnogi misle da oni koji su najgori u svemu treba da upravljaju zemljom bez ikakvog programa. Napravili su narativ kako da odgovaraju na škakljiva pitanja. Da ih pitate šta misle o Republici Srpskoj, oni onda nabrajaju malo ekonomiju, vladavinu prava. Za Kosovo i Metohiju kažu da je najvažnije da se sačuva bezbednost za narod, a onda će u budućnosti rešiti sve. Odgovori su im besmisleni, prevara i laž", rekao je predsednik.

Vučić ističe da blokaderi sada vrše pritisak na sve druge stranke da ne izlaze na izbore.

"Stranke za to postoje. Ja razumem Dačića koji kaže da nam ne trebaju stalno, ali ne razumem one u opoziciji kojima kažu da ne smeju da izlaze na izbore. Ovi na listi njihovoj nisu mladi ljudi, imaju 1750 godina više nego mi. Čak ni ovaj što im je prvi na listi je isto godište kao i ja. Ja koji sam veteran za njih sam ustvari mladić. Studentska lista koja nema ni radnika, ni studenata, sem onih koji su izvodili revoluciju po fakultetima. To je ono što sam video", kazao je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova