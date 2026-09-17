"IDEM NA DIJETU OD DANAS DO ČVARKIJADE" Mali sa domaćinima kod Valjeva: Rad, istrajnost i porodica su najveća snaga (VIDEO)

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, obišao je danas domaćine kod Valjeva i poručio da su najveća snaga Srbije istrajnost i porodica.

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Mali je na Instagramu objavio video opuštenog razgovora sa srpskim domaćinima:

Siniša Mali razgovarao je sa domaćinima o poslovanju, platama i problemu nedostatka radne snage, posebno mladih.

U opuštenom razgovoru dotakli su se i prodaje domaćih proizvoda.

"Ja idem na dijetu od danas do Čvarkijade. Čekaj, je l' ti prodaješ tamo čvarke?", upitao je Mali.

Prodajem sve - odgovorio je domaćin.

"Ja ću za blagajnom da stojim. A ja ću da naplaćujem. Nedostaje radna snaga, nedostaju mladi. Evo mene, kolika je plata?" - našalio se Mali.

Domaćin je naveo da mladi odmah pitaju kolika je plata, na šta je Mali odgovorio:

"Vidi, od nečega mora da se živi."

Kada je upitan kolika bi plata trebalo da bude, Mali je odgovorio da bi zarada trebalo da zavisi od ostvarenih rezultata.

"Domaćin Marko iz sela Popučke kod Valjeva pravi odlične duvan čvarke, a obećao sam mu da se vidimo 3. oktobra na Čvarkijadi u Valjevu! Rad, istrajnost i porodica su najveća snaga naše zemlje!", napisao je Mali u objavi.