VELIKA POHVALA ZA VOJSKU SRBIJE: Vučić otkrio šta mu je rekao čovek iz Nacionalne garde Ohaja
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio za Informer televiziju o najvažnijim političkim pitanjima.
Na optužbe zbog saradnje sa Izraelcima ili sa Kinom, predsednik kaže da kada se vidi sa Rusima onda ga napadaju zbog saradnje sa pravoslavcima, a kada razvijamo dijalog sa Amerikom onda smo "liberali".
"Teško je razgovarati sa ljudima koji ne prihvataju nikakav dijalog. Moj posao kao vrhovnog komandanta je da napravimo mnogo bolju i delotvorniju vojsku nego što je bila ranije. Zato ljudi mogu da se osećaju sigurnije i bezbednije. Moram reći nešto, jedan čovek iz Nacionalne garde Ohaja dao mi je medaljon juče, dok mi je pružio ruku čestitao je koliko nam je vojska snažnija i jača nego pre 10 godina. Neuporedive stvari apsolutno. Ovo je srpska fabrika u Srbiji se nalazi", rekao je on.
Predsednik kaže da je otvaranje ove fabrike veliki uspeh za Srbiju, i da se mnogo sigurnije osećamo danas u odnosu na juče.
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