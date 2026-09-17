"VERNO, ČASNO I ODANO ĆU DA SE BORIM I SLUŽIM SRBIJI" Vučić za TV Informer: Čuvamo mir i stabilnost, dobro razumemo svoju ulogu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na TV Informer.

Predsednik se uključio telefonskim putem.

Sa glavnim i odgovornim urednikom Draganom J. Vučićevićem predsednik je razgovarao o svim važnim i aktulenim temama za našu zemlju.

- Mene zanima da sačuvamo mir i stabilnost. Šta god da uradimo, da nemamo oružje i oruđe da odbranimo zemlju oni bi se sprdali sa nama. Mi ne pretimo nikome. Posao je da obezbedimo zemlju i sve radimo da sačuvamo mir i zaštitimo zemlju - kazao je on.

Vučić dodaje da postoji još fabrika dronova sem one koju je otvorio jutros.

Pomenuo je i "groz dron" koji ima izvanredno dejstvo po neprijateljskoj živoj sili.

- Ovo je nešto što je važno. To je tip drona koji ima oči i uši, koji ima sve da "juri" metu, čeka je u zasedi i ne možete da se odbranite od toga. Skip je i skuplji od "komarca" Deo će da koristi naša vojska a deo će biti za izvoz - kazao je on.

Dodaje da su u planu izgradnje još fabrika.

- Ovo nije jedini ti drona... Suština je u tome da dobijemo tehnologioju i znamo kako se to radi, dobijamo nova znanja i da to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od izvoza. Osim Lanijusa, praviće se i Farfoks, Magnidron, koji će služiti za izviđanje i slaće signale drugima. Ono na čemu sam zhavalan Izraelcima je pravljenje digitalne armije - dodao je Vučić.

Podsetio je i na to šta je sve javnost mogla da vidi prilikom vežbe na Pešteru.

- Upravo onako kako morate da budete pripremljeni za ono što u budućnosti može da se dogodi. Čuvamo mir i stabilnost, dobro razumemo svoju ulogu. Najvažnije je da nam to sve šalje digitalne signale i to je ono što radimo sa Izraelcima. Kada imate metu koju vidi Hermes, kojeg smo takođe kupili, onda će taj digitalni signal dobiti jedinice i onda birate uz pomoć AI, ali komandant ima konačnu reč sa čim je najbolje, najefikasnije ili najjeftinije da oborite živu metu. Ovo su neverovatni pomaci i ne ide to brzo kao što bih voleo, ali da li idemo ispred regiona, da idemo. Zahvalan sam na tome Izraelu i svima njima - rekao je on.

Na navode da ovako Srbija pokazuje da je kinesko-cionisitčka država, kaže da kada se bude video sa bilo kim od Rusa, onda će da kažu da je Srbija pravoslano-ortodoksna ili šta već.

- To su besmislice. Kada razvijamo strateški dijalog sa Amerikancima onda smo liberalno-indurstrijski... Ovo mi radimo zbog sebe. Niko nas ne tera i moj posao je svih ovih godina bio da napravimo mnogo bolju i delotvorniju vojsku nego što je bila u prethodnom periodu i to smo uradili - rekao je on.

Predsednik je rekao da je jedan od ljudi garde Ohaja dao mu medaljon, iz ruke u ruku i rekao mu:

- "Pamtim vašu vosjku pre 10 godina i gledam je danas i čestitam vam na uspehu koji ste napravili". Hoću da ljudi to znaju. Apsolutno neuporedive stvari i ovo je srpska fabrika koja se ovde nalazi. Bilo je danas i Izraelaca i Srba, sve sam ih pozdravio. To je veliki korak za Srbiju i danas se osećamo sigurnije nego juče - rekao je on.

Vučić kaže da je danas išao u fabriku sam, i da će javnost moći da vidi u toku dana šta se sve tamo nalazi.

- Imate sobu u kojoj se vidi kako se to sve uvezuje. Kako dobijate prvi impuls... Suština za ljude je u vremenu donošenja odluka. Što je ono kraće, vojska je uspešnija. Skraćujete vreme po 5 puta u odnosu na ranije sa ovim digitalnnim programom koji smo napravili sa Izrelcima - rekao je on.

Vučić ističe da pojedini imaju loše namere, da nemaju ne bi pravili vojne saveze.

- Ne treba razmišljati o svemu tome. Mi nemamo loše namere, ali iimamo nameru da sačuvamo i odbranimo našu zemlju. Ali oni se prave da to nisu znali, a ja sam ovu fabriku najavio i ranije - rekao je on.

Vučić je podsetio i na to kakva je situacija u okruženju.

- Ne bih da citiram Broza, pa ću da parafraziram, a to je da mi živimo kao da će 100 godina da bude mir, ali moramo da budemo spremni kao da će sutra neko da nas napadne. Mi nismo deo NATO, mi smo vojno neutralni i moramo sami o sebi da brinemo - rekao je on.

O blokaderima i tzv. studentskoj listi Vučić kaže da mu to sve liči na neki ekperiment sa svima nama.

- Da nam nametnu i kažu to mora da bude tako. Kao eksperiment, nešto što ne mogu da razumem. Nekada bih se nasmejao da stvari nisu suviše ozbiljne. Kako to mi kažemo "kad đavo odnese šalu" pa vidite da to nije smešno, pa vidite da oni koji su najlošiji u svemu bi da upravljaju zemljom - kazao je on.

Potom je naveo primere kako njihova strana odgovara na škakljiva pitanja, odnosno bez ikakve strukture.

- Došli smo dotle da oni vrše pritisak da niko ne izađe na izbore. Pa smisao stranki je da učestvuju, raduju se izborima. Razumem Dačića koji kaže da ne moramo stalno na izbore, ali je i on spreman. Ne razumem one u opoziciji... Neverovatne se stvari dešavaju - rekao je on.

Predsednik je ukazao da i da prvi na "studnestoj listi" nije mlađi od njega, te da je on mladić za "studentsku listu".

On kaže da ne želi da se obračunava sa protivnicima i da ostavlja njima talog i mulj.

- Zanima me kako ćemo da završimo Ekspo, kada ćemo povećati penzije i plate, kako da povećamo primanja brocima, da menjamo stavri u obrazovanju i zdravstvu i time ću da s ebavim. Možda ne umem da vozim biciklu kao oni, mislim umem, ali znam šta je država i kako se ona vodi. Moj posao je da građani žive bolje, važno je da me mozak služi - rekao je on.

Predsednik je rekao da je govor suština, ali i da će kroz određene slike pokušati da objasni kroz šta je sve Srbija prošla, pominjući odlazak u SB UN.

- Možda ću nekog da razočaram, ali što mogu da obećam je da ću časno da se borim i služim Srbiji kao što sam učunio i u slučaju deklaracije o Srebrenici u UN, bez obzira što se to ne dopada nekima. Imaćemo susrete sa predstavnicima karpatskih zemalja, imaću sastanak i sa Ficom. Biće važni sastanci, ekonomske teme - rekao je on, te naglasio da se posebno raduje susretu sa Robertom Ficom.

O podnošenju ostavke, Vučić kaže da to radi jer kad je postao prvi put predsednik 2017. je rekao da će sam otići i da ga neće oterati, jer moraju biti mnogo bolji da bi to uradili.

- Sam sam doneo odluku kada sam procenio da je vreme za to... Ne želim da imam nekakvu korsit, kao što to drugi rade... Ne želim to, već kao da običan građanin uđem u kampanju i da vidim da li ljudi imaju poverenja u mene i viziju koju nudim, ako nemaju neka pobedi neko drugi nemam problem sa tim - rekao je Vučić.

Na konstataciju da beže od duela sa njim, on kaže da to nije jednostavno kao što izgleda.

- Znam da neki kada me vide opsuju i mene i televizor, ali nije to baš tako jednostavno kada nije džak preko puta nego živ čovek koji se brani i bavi se poslom kao vi i taj posao zna. Mislim da su debate važne, i da su razgovori važni, ja sam ih pozvao na stotine puta na razgovor, a za njih je kompormis tužna reč. Uvek ću da nudim razgovore. To su naša sestre i braća, malo su smetnuli s uma kakva je propaganda rađena u vooj zemlji, i sada kada znaju da su lagali, imali su korinsu laž i kada sve to vidite i kada je to tako urađeno ne možete vi da vratite emocije... Negde duboko šta god prebacivali drugom znate da ste sami krivi, ali što bi oni to sami rekli kada je već izazavana tako duboka emocija. Znam da postoji broj ljudi koji traže nekog drugog, makar to bio i kamen na kupusu. Ja svakog poštujem, ali to je kamen na kupusu što su ponudili. Srećan sam što vidim da postoje opozicone stranke koje imaju nešto hrabrosti i ličniog digniteta i neće dopustiti da im neko zabrani da se kandijuju u kome ne smeju da kažu nešto drugačije, i da kažu predsedniku da naće da razgovaraju ali da raspiše izbore... Sad imate priliku pa da vidite sve to - rekao je Vučić.

Dodaje da su mnogi ljudi skočili u njegovim očima odlukom da ne budu kukavice i izađu na izbore.

Vučić je, na najavu da će Srdanović podneti tužbu protiv njega zbog predstavljanja lekova koji su pojeftinili, predsednik ističe da je srećan što takvi ljudi podnose tužbe, i da su isti takvi ljudi pozivali na nasilje.

- Za mene je najvažnije da smo smanjili cene lekova i time pomogli ljudima i želeo sam na plastičan način da pokažemo ljudima o čemu je reč... Ogromna je razlika o onome ko ne radi ništa ali da ima vremena da podnosi privae protiv onog koji ne radi mnogo - rekao je on.

Naglasio je da se odavno ne plaši i da je kroz takve stvari prošao pre 30 godina.

Na lažne navode blokadera kaže da je jedna tura jednokratne pomoći već isplaćena, te da su plate i penzije redovne.

- Toliko je to glupo i smešno da nemam reči. Nama kreditni rejting niko ne dira, može samo da napreduje... Veoma smo stabilni jedino je problem cene nafte i gasa ali i za to smo pronašli novac, narod ne mora da brine... I kada su nam uništavali dinar i otpuštali ljude, mi smo danas suviše ozbiljni i posvećeni da bismo sebi takve gluposti dozovoli - dodao je Vučić.

Kaže da ne zna kako da odgovara na laži boladera.

- Cela kampanja im se svodila na to "otac mu nije otac" i napadima na decu. Nemojte o njihovom moralu, to mi je kao da gledam one koji su juče na zpadnoj hemisferi dali sebi za pravo da budu morani svetionik, a o tome znaju koliko i ja o triatlonu, a ja o tome ne znam ništa - kazao je on.

Naveo je da se vraća sa puta u subotu noći, a u subotu kreće u probu kampaonje i da razgovara sa narodom, a u nedelju uveče kreće za Njujork.

- Kada se vratim podnosim ostavku, na veliku žalost ovih što me nisu srušili - rekao je on.

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