PETKOVIĆ O PRESUDI ZLOČINCIMA OVK: Sve je urađeno na smišljen i podmukao način

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da postoje još najmanje dve instance gde presuda protiv lidera OVK može biti osporena - u žalbenom postupku i u Ustavnom sudu Kosova.

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- Moramo da imamo na umu koji je to sud osudio Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija. U pitanju je kosovski sud, tzv. kosovski sud – ovde nije reč ni o kakvom međunarodnom sudu. U pitanju je Specijalizovano veće koje je 2017. godine u tzv. Skupštini Prištine osnovano, ali je izmešteno u Hag iz bezbednosnih razloga. Presudu i konačnu odluku po pitanju i ove presude donosi Priština. Postoje još najmanje dve instance gde ova odluka može biti osporena – žalbeni postupak, ali i Ustavni sud Kosova. Tamo postoje posebna veća koja mogu preispitivati odluku Specijalizovanih veća i osporiti je - kazao je Petković na TV Pink.

Dodao je da je mnogo važnije to što je od 10 tačaka optužnice šest palo u vodu, i to onih koje se odnose na zločine protiv čovečnosti.

- Sud je odbacio šest tačaka koje se odnose na zločine protiv čovečnosti. Odbacujući zločine protiv čovečnosti, oni se aboliraju za zločine koje su počinili prema Srbima. Cela presuda odnosi se na oko 400 ljudi koji su bili uhapšeni, maltretirani i prema kojima su svirepo postupali i u 96 slučajeva počinili ubistva. Među tim ljudima bilo je i žena, dece, profesora, poljoprivrednika – ljudi koji nisu imali nikakve veze sa ratnim dejstvima - rekao je Petković.

Kako kaže, sve je urađeno na smišljen i podmukao način.

- Reč je o kosovskom sudu, imamo još dve instance na kojima ova odluka može da se opovrgne, pa na kraju Tači i ostali mogu biti i oslobođeni. Ne treba na ovu presudu da gledamo ni sa ushićenjem ni sa tugom, već da strpljivo sačekamo. Ako pogledate jučerašnji tvit Nataše Kandić – evo, i ova presuda je pokazala da Tači i ostali nisu napadali civile i da im meta nisu bili civili, za razliku od srpskih generala kojima su meta bili civili. Zato je ova presuda veoma opasna – oni žele da aboliraju OVK za zločine nad civilima, ne samo u periodu obuhvaćenom presudom – do 20. juna 1999. godine, već i za period posle toga. Oni računaju da idu samo do 20. juna 1999. kada je došao Kfor na KiM, pa se navodno tada završava period rata i počinje period mira – što nije tačno. Nastaje period pakla za Srbe na KiM, i kada je reč o Goraždevcu, i kad govorimo o Starom Grackom, Podujevu i drugim masakrima - rekao je.

Direktor Kancelarije za KiM navodi da je važno napomenuti da sud nije ulazio u ono što je bio konačni cilj OVK – stvaranje nezavisnog Kosova.

- Ne kažu da je kažnjivo što je OVK terorisala sve ljude na KiM. Za njih nije kažnjivo što su pripadnici OVK učestvovali u oružanim sukobima, a reč je o paravojnoj formaciji. Oni ne žele da kažu da je tzv. Kosovo nastalo nad zločinima nad Srbima i drugim nealbancima uz pomoć njihovih mentora. U drugim tačkama optužnice najotvorenije su pokazali odgovornost sve četvorice, uključujući Tačija, budući da je dokazano da su znali za sve zločine. Bave se onim što su nazvali Specijalnim ratom OVK, koji je bio uperen, kako kažu, protiv političkih protivnika – ovih 400 uhapšenih ljudi vide pre svega kao političke protivnike, uglavnom iz DSK, Rugovine partije. U optužnici nema ni Žute kuće, jer, kako kažu, ne može biti Žute kuće zato što ne mogu da veštače organe koji su presađeni. To sve pokazuje da je situacija takva da na Balkanu Srbi moraju biti krivi za sve. Mi zato moramo da čuvamo mir i stabilnost - naveo je Petković.

Ističe da je predsednik Vučić, posle povratka iz Pariza, pomenuo i drugi postupak koji se vodi u Hagu, za nepoštovanje suda, gde je predložena kazna od šest godina zatvora, koliko je Tači već proveo u pritvoru.

- Taj postupak odnosi se na pritiske prema svedocima koji su imali hrabrosti da svedoče - kazao je.

Petković napominje da je posle presude bilo nasilnih protesta, čak i ispred međunarodnih institucija, ali da niko od nadležnih nije reagovao na to.

- Posle presude bilo je divljanja ispred suda u Hagu, zbog čega su upotrebljeni vodeni topovi. Bilo je i divljanja u Prištini, okupljali su se i u južnom delu Kosovske Mitrovice. Na te scene niko ne reaguje. Čak ni povodom napada na međunarodne strukture na Kosovu i Metohiji. Umesto toga, stižu reakcije iz regiona, pa Rama kaže da je presuda sramota. Kako reaguju Crnogorci, kako reaguju Hrvati... Sve dovode u pitanje presudu iz Haga - naveo je Petković.

Kada su u pitanju reagovanja iz regiona na presudu, kaže da osuđeni nigde u regionu nisu nazivani krvnicima ili zločincima, već herojima.

- Dozvoljeno je da ubijaš Srbe ili srpsku decu. To je potpuno licemerje i dvostruki standardi. Ne treba da bude bilo kakve radosti po pitanju ove presude, već moramo sačekati da vidimo kako će se stvari odvijati do kraja. Oni, na kraju, neće biti osuđeni za zločine protiv Srba. Imamo 200.000 ljudi koji su napustili Kosovo i Metohiju. Za to niko neće odgovarati - zaključuje Petković.

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