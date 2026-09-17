TENZIJE U LAŽNOJ DRŽAVI: Kurtijeva policija u pripravnosti, očekuje se novo divljanje Albanaca zbog presude zločincima OVK (VIDEO)

ISPRED zgrade Vlade tzv. Kosova jutros je pojačano prisustvo policije, nakon jučerašnjih protesta zbog presude liderima bivše OVK. Za danas je ponovo najavljeno okupljanje građana u Prištini.

Foto: printskrin/Jutjub/Ekonomia Online

Današnji protest najavljen je radi izražavanja nezadovoljstva presudom izrečenom u Hagu u slučaju „četvorke OVK”, koje su Specijalizovana veća osudila na ukupno 81 godinu zatvora.

Sličan protest održan je juče ispred zgrada Euleksa i Vlade, prenosi Ekonomija onlajn.

Tokom sinoćnih protesta, demonstranti su se prvo okupili na trgu Skenderbeg, a potom otišli do sedišta Euleksa, koje su gađali kamenjem i i pirotehnička sredstva, zbog čega se deo krova objekta zapalio.

Kasnije su se vratili ispred zgrade Vlade Kosova, gde je takođe došlo do incidenata i razbijanja nekoliko prozora.

Kosovska policija saopštila je da je tokom jučerašnjih protesta privela dve osobe, dok je jednoj, odlukom tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati.

(Kosovo onlajn)

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