Politika

TENZIJE U LAŽNOJ DRŽAVI: Kurtijeva policija u pripravnosti, očekuje se novo divljanje Albanaca zbog presude zločincima OVK (VIDEO)

В.Н.

17. 09. 2026. u 10:04

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ISPRED zgrade Vlade tzv. Kosova jutros je pojačano prisustvo policije, nakon jučerašnjih protesta zbog presude liderima bivše OVK. Za danas je ponovo najavljeno okupljanje građana u Prištini.

ТЕНЗИЈЕ У ЛАЖНОЈ ДРЖАВИ: Куртијева полиција у приправности, очекује се ново дивљање Албанаца због пресуде злочинцима ОВК (ВИДЕО)

Foto: printskrin/Jutjub/Ekonomia Online

Današnji protest najavljen je radi izražavanja nezadovoljstva presudom izrečenom u Hagu u slučaju „četvorke OVK”, koje su Specijalizovana veća osudila na ukupno 81 godinu zatvora.

Sličan protest održan je juče ispred zgrada Euleksa i Vlade, prenosi Ekonomija onlajn.

Tokom sinoćnih protesta, demonstranti su se prvo okupili na trgu Skenderbeg, a potom otišli do sedišta Euleksa, koje su gađali kamenjem i i pirotehnička sredstva, zbog čega se deo krova objekta zapalio.

Kasnije su se vratili ispred zgrade Vlade Kosova, gde je takođe došlo do incidenata i razbijanja nekoliko prozora.

Kosovska policija saopštila je da je tokom jučerašnjih protesta privela dve osobe, dok je jednoj, odlukom tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati.

(Kosovo onlajn)

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