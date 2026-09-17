TENZIJE U LAŽNOJ DRŽAVI: Kurtijeva policija u pripravnosti, očekuje se novo divljanje Albanaca zbog presude zločincima OVK (VIDEO)
ISPRED zgrade Vlade tzv. Kosova jutros je pojačano prisustvo policije, nakon jučerašnjih protesta zbog presude liderima bivše OVK. Za danas je ponovo najavljeno okupljanje građana u Prištini.
Današnji protest najavljen je radi izražavanja nezadovoljstva presudom izrečenom u Hagu u slučaju „četvorke OVK”, koje su Specijalizovana veća osudila na ukupno 81 godinu zatvora.
Sličan protest održan je juče ispred zgrada Euleksa i Vlade, prenosi Ekonomija onlajn.
Tokom sinoćnih protesta, demonstranti su se prvo okupili na trgu Skenderbeg, a potom otišli do sedišta Euleksa, koje su gađali kamenjem i i pirotehnička sredstva, zbog čega se deo krova objekta zapalio.
Kasnije su se vratili ispred zgrade Vlade Kosova, gde je takođe došlo do incidenata i razbijanja nekoliko prozora.
Kosovska policija saopštila je da je tokom jučerašnjih protesta privela dve osobe, dok je jednoj, odlukom tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati.
(Kosovo onlajn)
BONUS VIDEO: Milo Lompar: Bojan Pajtić komanduje svima sa studentske liste kad i šta smeju da kažu
Preporučujemo
ALBANSKI MEDIJI PIŠU: Divljaci su lomili prozore i ograde na Euleksu
16. 09. 2026. u 16:27
ALBANCI KAMENjEM I FLAŠAMA GAĐAJU SEDIŠTE EULEKSA: Haos u Prištini posle presude zločincima OVK (VIDEO)
16. 09. 2026. u 13:46 >> 14:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)