"NEKI OD NJIH SU NAJTEŽI MOGUĆI": Vučić o zločinima nad Srbima koji nisu obuhvaćeni optužnicom (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Predsedništvu Srbije, povodom presude Hašimu Tačiju, da brojni zločini počinjeni nad Srbima nisu obuhvaćeni optužnicom, uključujući i najteže zločine nakon 20. juna 1999. godine.

Foto: Printskrin/TV Pink

Svi zločini počinjeni nad Srbima nakon 20. juna 1999. godine nisu uračunati, kazao je on.

- Neki od njih su najteži mogući -rekao je Vučić.

Podseća da "Žuta kuća" nije obuhvaćena optužnicom zbog "nemogućnosti da se pribave dokazi".

- Nisu obuhvaćeni zločini kao što su otmica 85 Srba u Orahovcu u julu 1998. godine, otmica devet rudara, logor Lapušnik 1998. godine, ubistvo i nestanak Srba kod Radonjićkog jezera - kazao je on i pokazao fotografiju tog događaja.

Foto: Printskrin/TV Pink Radonjićko jezero