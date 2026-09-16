OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA POVODOM PRESUDE ZLOČINCIMA OVK: Nije potrebna euforija, već strpljivo čekanje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom prvostepene presude zločincima OVK.

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Ističe da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti.

- Mnogo je nepravde učinjeno, ali ni svi mi zajedno nismo bili dovoljno spremni da se suočimo sa zločinima koji su u naše ime počinjeni, ali u budućnosti rešenje leži u razgovoru, većem razumevanju i dijalogu sa svima - kaže on.

Sudsko veće nije utvrdilo postojanje sistematskog napada na civilno stanovništo, podseća.

- Nisu želeli kao sud tzv. Kosova da uruše kredibilitet UČK i nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja snaga za otcepljenje Kosova i SRJ - kazao je on.

Optužnica je imala 10 tačaka, ističe on.

- Po svih 6 tačaka za zločine protiv čovečnosti nije utvrđena krivica - upozorio je Vučić.

Svi zločini počinjeni nad Srbima nakon 20. juna 1999. godine nisu uračunati, kazao je on.

- Neki od njih su najteži mogući - rekao je Vučić.

Podseća da Žuta kuća nije obuhvaćena optužnicom zbog "nemogućnosti da se pribave dokazi".

- Nisu obuhvaćeni zločini kao što su otmica 85 Srba u Orahovcu u julu 1998. godine, otmica 9 rudara, logor Lapušnik 1998, ubistvo i nestanak Srba kod Radonjićkog jezera, Klečka, progoni i ubistva u opštini Dečani, nestanki Srba na kontrolnim punktovima tzv. OVK, Likvidacija porodice Šutanović u Đakovici: Nedeljko, Darinka, Aleksandar, Đorđe, Radoman, 12. juna 1999, upravo zbog toga što sam vam rekao. Dakle, od 10. juna kažu da ne postoji oružani sukob, zato ni nema ratnog zločina... Nestanak i otmica porodice Kostić iz Prilužija '98. Otmica i ubistvo u okolini Peći, nestanak srpskih civila iz Suve Reke tokom bombardovanja '99. Nestanak srpskih civila iz sela Žač kod Istoka. Otmica i nestanci u Klini, Đakovici, Vučitrnu, ubistvo oca Haritona, ubistvo srpske dece na Bistrici, Martovski pogrom 2004. godine... - nabrajao je on i pokazao fotografiju masakra kod Radonjićkog jezera.

Kaže da ovde postoji i instanca iznad Apelacionog veća.

- To je "Ustavni sud Kosova" - upozorio je Vučić.

Podsetio je na presude u kojima je Gotovina bio osuđen na 24 godine zatvora, pa je presuda preinačena i on oslobođen.

- Isti slučaj je bio sa brojnim albanskim zvaničnicima i sa Naserom Orićem. Čak i da bude potvrđena presuda, u šta mi je teško da poverujem, imate treći stepen - kazao je on.

Kaže da nije potrebna euforija, već strpljivo čekanje.

- Čekao sam da vidim izjašnjavanje svih i da vidite svi sa kakvim problemima se Srbija danas suočava i sa koliko licemerja se danas suočavamo - naveo je Vučić.

Albanski predsednik reagovao je posle odluke i izrazio duboku tugu, uz pohvalu odlučnosti da se uloži žalba, rekao je Vučić. Podseća i da je rekao da je "sloboda ima ime" i da je to tzv. OVK.

- Zamislite da je neko od naših zvaničnika rekao da sloboda ima ime i da navedemo ime bilo kog Srbina koji je osuđen pred Haškim tribunalom - ističe Vučić.

Aljbin Kurti je rekao da "nije kraj borbe za istinu".

- Zna da dobro sve dolazi pred "Ustavni sud" tzv. Kosova. I oni su sad napravili celu vertikalu, od pretresnih do apelacionih veća unutar "Ustavnog suda", pošto je to, kao što rekoh, sud takozvanog Kosova, i oni će sami da donose te odluke - naveo je Vučić.

Ukazao je na napade ozlojeđenih Albanaca na Euleks u Prištini.

- Uvek smo poštovali kulturu sećanja, ali i poštovali tuđe žrtve. Ovo nam je velika lekcija. I lekcija kakvo licemerje vlada u svetu. Uvek će Srbi da budu zločinci, a ostali će da budu heroji. Srbi ne smeju da pisnu, jer čim podignu glavu, tu glavu, metaforički rečeno, treba odseći. Srbi će uvek da pružaju ruku svima. Razloga ni za radost ni za tugu nema. I današnji dan nam je pokazao šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju - rekao je on.

Kaže da čeka odgovor zašto je formirana alijansa Zagreba, Prištine i Tirane.

- Ja znam zašto - naveo je Vučić.

Kaže da je jasno da se u Crnoj Gori dugi niz godina sprovodi organizovana medijska kampanja protiv Srbije, komentarišući skandalozne izjave ministra CG kojom veliča terorističku OVK.

- Nije to nikakva tajna i tamo je izuzetno poželjno da svi politički akteri govore šta god hoće protiv Srbije. To im je izuzetno poželjno da bi se dodvoravali na njihovom "evropskom putu". Žao mi je što su doveli do toga da nivo popularnosti CG u Srbiji na svom najnižem nivou u istoriji. Neka razmisle zbog čega je to tako - naveo je on.

- Naša politika je da mi smatramo da je bila greška što je međunarodna zajednica dozvolila da bude prekinut dijalog sa Prištinom, zato što su neki nasilnim aktima pokušavali da rešavaju stvari na Kosovu i Metohiji, i dobro im je išlo, pošto su imali veliku podršku spolja. Mi smatramo da je dijalog uvek bolje rešenje od bilo kakvih sukoba, od bilo čega, i želimo nastavak dijaloga. Takođe, uvek ćemo želeti da razgovaramo sa svima u našem okruženju, bez obzira na to šta oni o nama govorili i šta oni o nama mislili. To su ljudi sa kojima živimo zajedno, sa nekima zajedno, sa nekima kao komšije, ali ćemo morati da pokušamo da popravljamo te odnose, ali ne tako što ćemo samo mi njima da služimo - rekao je Vučić.

- Onda će nam oni određivati i budućnost. I nisam ovo slučajno rekao, jer mogli ste da primetite, ne samo kod njihovih političara, što sam vam pročitao, mogli ste da pogledate u njihovim medijima. Ne postoji nijedan naslov koji kaže "monstrum osuđen na 25 godina". Nijedan. Svaki Srbin, u svakom njihovom naslovu, od Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Prištine, je uvek "monstrum". Monstrum ili krvnik. Ne postoji treći izraz. Ne postoji treća imenica koju koriste. Ili monstrum ili krvnik. Svaki njihov: "nepravedna presuda", "nepravedna osuda", "evo kako je reagovao ovaj, evo kako je reagovao onaj". To je narativ koji koriste već 25, 30 godina. Mi smo krvnici i monstrumi, a oni su nepravedno osuđivani, bez obzira na to kako i koliko teške zločine počinili. To moramo da razumemo. Moramo dobro da razumemo. I dalje nisam dobio odgovor na pitanje zašto ste formirali vojnu alijansu Zagreb, Priština, Tirana. Znam ja zašto ste, nego čekam da mi vi odgovorite, ne da mi pričate gluposti o tehničkim stvarima - rekao je Vučić.

O lustraciji koju blokaderi žele da sprovedu:

- Ne želim da odgovaram, samo hoću da vam kažem da, kad pominjete lustraciju i političku čistku, da je to pleonazam. Dakle, to je jedno te isto. To je definicija lustracije. Tako da, kad ne možete da pobedite svog protivnika, i kad ne možete da izađete na kraj sa njim, onda mu zabranite da se bavi politikom - kazao je on.

Upitan od N1 da li je ova presuda prihvatljiva ili ne za Beograd, kaže:

- Moje pretpostavke su bile različite. Prvo sam rekao da će im pokriti pritvor, a onda da sam iz Pariza saznao da će biti znato veća.

Na drsko pitanje sa N1, rekao je:

- Držaću se kao predsednik, tako ću vam odgovarati, drugačije ću od 28. Što se tiče pakovanja, nosim sve svoje stvari. Uspeo sam sa svojim timom da dignem Srbiju kao Feniks iz pepela. Uz sve greške i mnogo problema. Što se tiče đubreta, sve vraćamo. U ovu salu je zabranjeno ulaziti u bermudama i nepristojno obučen. A ovo je Žaklina Tatalović pokušala da unese, sa sve psovkama, valjda da pravi svoj performans, pa su joj na kratko zadržani - rekao je Vučić i pokazao sliku bedževa sa političkim porukama.

Istakao je da je Tatalovićka psovala pre ulaska u salu.

Podsećamo, četvorici vođa tzv. OVK optuženim za ratne zločine danas su izrečene presude pred Specijalizovanim većima u Hagu.

Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina. Ukupno su vođe tzv. OVK osuđene na 81 godinu zatvora.

Vreme provedeno u pritvoru im je uračunato u kaznu zatvora. Panel je rekao da Tužilaštvo nije dokazao da je tzv. OVK počinila zločine protiv čovečnosti.

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