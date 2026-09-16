SRBIJA KOJU NE VIDIMO DOK ZEMLJA SPAVA: Milioni ne prestaju da se kreću

TRI sata je ujutru. Prozori su uglavnom mračni, ulice prazne, prodavnice zatvorene. Veći deo Srbije spava.

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Ali Srbija ne stoji.

Dok gradovi miruju, auto-putevima prolaze kamioni sa robom koja je krenula iz jednog dela Evrope i već sutra treba da bude stotinama kilometara dalje. Teret se prebacuje železnicom, avioni preleću nebom, električna energija putuje kroz mrežu, a novac između računa menja vlasnika za nekoliko sekundi.

To je Srbija koju gotovo nikada ne vidimo - zemlja koja radi i onda kada mi ne radimo.

Njen položaj na mapi odavno nije samo geografska činjenica. Srbija se nalazi na pravcu koji povezuje centralnu Evropu sa jugoistokom kontinenta i dalje sa Turskom i Bliskim istokom.

Zato auto-put nije samo put kojim porodica odlazi na more, niti je pruga samo način da se stigne od jednog grada do drugog. Istim koridorima kreću se roba, sirovine i proizvodi čija se putovanja završavaju hiljadama kilometara dalje od mesta sa kog su krenuli.

Iznad zemlje odvija se još jedan saobraćaj koji sa ulice uopšte ne primećujemo. Kontrola letenja Republike Srbije zabeležila je tokom 2025. milioniti let već 12. decembra, što je bio istorijski rezultat SMATSA. I dok putnik u avionu Srbiju ponekad vidi samo nekoliko minuta kroz prozor, vazdušni prostor je deo velike evropske saobraćajne mreže.

Još je manje vidljiv promet novca. Samo kroz sistem instant plaćanja Narodne banke Srbije tokom 2025. prošlo je 109,3 miliona transakcija, ukupne vrednosti gotovo 1,4 biliona dinara. To je u proseku blizu 300.000 instant plaćanja svakog dana. Sistem radi 24 sata, sedam dana u nedelji, pa se novac prenosi i noću, vikendom i praznicima.

I tu se slika menja. Jer kada kažemo da se kroz Srbiju prolazi, više ne govorimo samo o automobilima na granici.

Kroz zemlju istovremeno prolaze različiti tokovi savremene ekonomije – transportni, energetski, finansijski i vazdušni.

Zato se poslednjih godina velika borba u Evropi vodi upravo oko koridora.

Države žele puteve, pruge, energetske veze i logističke centre ne zato što lepo izgledaju na mapi, već zato što svaki novi pravac povećava njihov značaj u lancu koji povezuje proizvođača sa tržištem.

Tu Srbija ima prednost koju ne može ni da uveze ni da izgradi - svoj položaj. Može da gradi puteve, modernizuje pruge, podiže logističke centre i povećava kapacitete. Ali osnovna karta već je podeljena: nalazi se između tržišta koja moraju međusobno da komuniciraju.

Zato Srbija možda nije najveća zemlja Evrope, ali se nalazi na mestu koje Evropa ne može da preskoči. Kada se saberu roba, energija, saobraćaj i novac koji se svakog dana kreću kroz nju, mapa izgleda drugačije.

Veličina države meri se kvadratnim kilometrima. Njena vrednost - onim što preko tih kilometara prolazi.