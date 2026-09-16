"STUDENTSKA LISTA" BEZ STUDENATA?! Objavili kandidate, prosek godina šokirao javnost (VIDEO)
Mesecima su obećavali mladost, nova lica i smenu generacija, a onda su objavili listu čija je prosečna starost čak 50,6 godina.
Kandidati takozvane studentske liste u proseku su gotovo sedam godina stariji od kandidata liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
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