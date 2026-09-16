Politika

"STUDENTSKA LISTA" BEZ STUDENATA?! Objavili kandidate, prosek godina šokirao javnost (VIDEO)

В. Н.

16. 09. 2026. u 18:07

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Mesecima su obećavali mladost, nova lica i smenu generacija, a onda su objavili listu čija je prosečna starost čak 50,6 godina.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА БЕЗ СТУДЕНАТА?! Објавили кандидате, просек година шокирао јавност (ВИДЕО)

Foto: Z. Jovanović

Kandidati takozvane studentske liste u proseku su gotovo sedam godina stariji od kandidata liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

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